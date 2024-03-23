Bahar göz kırpmaya başladı sanki, bu yıl da montlardan çıkıp kısa kollulara geçiş yaparsak üzülecek hatrı sayılır bir kitle var, bunlardan biri de benim

Yanlış anlaşılmasın kışa bayıldığımdan değil, fazlalıklarımdan kurtulamadığımdan kendime sitemim

Masabaşı çalışanlar ile boğazına düşkün olanların muhteşem bir kombinasyonu olarak uzun süredir kilo vermek niyetindeyim ama aksiyon alamıyorum, daha önce denediğim daha doğrusu denemeye çalıştığım bir çok reçeteden sonra biraz kalbim kırılmış da olabilir ya da motivasyonum ya da her ikisi de

Yine tabi biraz gerginlik var üstümde, kışın montların kazakların altına saklanan fazlalıklar, tiril tiril tshirtleri giymeye başlayınca merhaba diyecek ve ben “ o son ekleri yemeyecektim ve birde profiterolü ve de iki katlı hamburgeri” diyeceğim, tecrübe ile sabit…

Biliyorum benim gibi düşünenler çok, nerden biliyorum, diyetisyenden randevu almak istedim 3 hafta sonraya verdi, demek ki yalnız değilim ve bu beni çok mutlu etti : )) hepimiz birimiz için

Niyetine girdim bi kere, madem kendimi gaza getirdim, o 3 haftalık süreçte nasıl beslensem ne yesem diye araştırma yaparken karşıma ketojenikten intermittent fasting’e, glutensizden proteinsize onlarca reçete çıktı, insan bedeni bu kadar karmaşık bir yapı mı ki, biz dümdüz insanlar değil miyiz? İşin ilginç yanı da, bir sistem diğerini beğenmiyor öteki berikini

Velhasıl bende kendi reçetemi kendim uydurmaya karar verdim, 3 haftada kilo olmazsam iyi

Acaba ne yiyecek diye merak edenlere gelsin

Et balık kelle bunlar yenir elle

Ayrıca son olarak eklemek isterim ki her türlü beslenme biçimine ve bu beslenme biçimini tercih eden bireylere saygım sonsuz, tüm formülleri bir şekilde oldurmaya çalışır en azından denerim ancak ne olamam biliyor musunuz; Vegan

Sadece sebze, meyve, tahıl, tohumlar, yemişler fikrini düşünürken bile strese giriyorum, ekşi mayalı kızarmış köy ekmeğinin üstüne şöyle okkalı bir kaymak üzeri bal yanına da menemen olmadan geçip gidemem bu dünyadan

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı polemiğine girmeden ve mübarek pazartesi diyetime başlamadan, kendime son güzelliklerimi yapar, yazın da kızgın kumlardan serin sulara özgüven patlamasıyla atlarım

Darısı isteyenlerin de başına

Sağlıcakla...