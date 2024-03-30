KARA SEVDAYI BİR DE ONDAN DİNLEYİN!

Barış Manço’nun unutulmaz klasiği Kara Sevda, dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson yorumuyla yeniden hayat buldu

Söz ve müziği Barış Manço’ya düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres’e ait olan parçayı kemanıyla yeniden yorumlamasıyla ilgili sanatçı; "Kara Sevda, herkes gibi benim de en sevdiğim Barış Manço parçalarından biridir. Bu yüzden bu zamansız parçayı kemanımla yeniden yorumlamak istedim" diyor.

Geçtiğimiz yıllarda Balat’ta sokak müzisyeni çocuklara yaptığı şakayla çok konuşulan Anderson, klip için yine İstanbul sokaklarını seçti. Farklı kültürlerden gelmiş olsa da İstanbul’un kalbindeki yerinin çok özel olduğunu söyleyen Canan Anderson; "Klibi de bu yüzden bu güzel şehrin sokaklarında çektik. Herkese güzel bir enerji getirmesini diliyorum, dedi.

YABAN ÇİÇEKLERİ YOUTUBE’DA UÇUYOR!

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı ATV’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri” ilk bölümü ile reytinglerde istenilen başarıyı elde edememişti.

Çok iyi bir kadroya sahip olan “Yaban Çiçekleri”nin düşük reyting almasına rağmen dizinin ilk bölümü Youtube’da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Youtube’da böyle bir başarı kazanan dizinin ilerleyen bölümlerde reytinglerini yükseltip zirveye oynayacağı kesin.

FİLM-SAN VAKFI SİNEMA VE DİZİ ÖDÜLLERİNE GERİ SAYIM BAŞLADI

1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Engin Çağlar, Devlet Devrim, Bahar Öztan, Anta Toros gibi Sinema, Müzik ve Tiyatro dünyasının seçkin isimleri tarafından kurulan Film-San Vakfı 2023-2024 sezonundaki Sinema ve Dizi yapımlarını değerlendirmek için kolları sıvadı. Filmsan Sinema Dizi Ödülleri'nin startı verildi.

Filmsan Gala gecesi Eylül ayında yapılacak ve Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’nda oluşan jüri 2023-2024 sezonundaki en iyileri seçecek…

YALIN’IN BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ!

Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılında Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek.

31 Mayıs 2024’taki konserin biletleri dün akşam saat 20.30’da satışa çıktığı andan itibaren

büyük ilgi gördü. Yalın hayranları bilet satış sitelerini kilitlerken, ilk üç saatte 10 bilet satıldı.

Yalın, görkemli sahne tasarımı, etkileyici performansı ve en sevilen hitleri ile 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda müzik tutkunlarına eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe A.Ş. iş birliği ile düzenlenecek dev konserde Yalın, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.

Bu dev konserin biletleri satışa çıktı… Konsere ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösteren Yalın hayranları, bilet sitelerinin kilitledi. 3 saatte 10 bin bilet satışına ulaşılırken, Yalın da sosyal medya hesabından hayranlarına “Beni mutluluktan havalara uçurdunuz. 31 Mayıs gecesi ben de sizi havalara uçuracağım. Hazır olun” diye seslendi.

NİHAN AKIN’DAN AKUSTİK ZİYAFETİ!

Müziğin büyülü dünyasında kendine özgü bir yer edinen değerli sanatçı ''Nihan Akın'', bu kez bizi akustik bir serüvene davet ediyor.

İçimizi ısıtan kışın son demlerinde, ''Nihan Akın''ın etkileyici yorumuyla hayat bulan sevilen şarkıların akustik versiyonları, her hafta dinleyicileriyle buluşacak.

Bu özel serinin ilk durağı; Mert Demir Ateşe Düştüm & Tan O'na Söyle'nin akustik versiyonu olacak. ''Nihan Akın''; hemen ardından, Ebru Gündeş Gönlümün Efendisi , İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman ve Yıldız Tilbe Aşk Laftan Anlamaz ki şarkılarının da akustik versiyonlarını videolarıyla birlikte her hafta paylaşacak.

Her Salı saat 18.00'de, yeni bir akustik şarkıyla evlerimize konuk olacak olan ''Nihan Akın'', sadece müziğiyle değil, ses rengiyle de dinleyicisine huzur vererek Ramazan ayı boyunca adeta müzik ziyafeti sunacak.

''Nihan Akın''ın tek enstrüman eşliğinde güçlü performansıyla rakiplerine meydan okuduğu birbirinden güzel akustik serisi her hafta Nihan Akın YouTube kanalında yayında!

NESLİHAN’IN MİAMİ KEYFİ!

Geçtiğimiz günlerde bir İtalyan kanalında yayınlanan “Verissimo” adlı programa konuk olmak üzere Milano’ya giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, bu kez tatil için Miami’ye gitti…

Sıcak ve güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu Miami sokaklarında çektiği fotoğrafları sosyal medyasında sevenleriyle paylaştı.

ECE SEÇKİN MÜZİK TARİHİNE GEÇECEK!

Türk pop müziğinin güzel yıldızı Ece Seçkin, müzik tarihine damga vuracak bir projeye imza atıyor. Yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilke imza atan Ece Seçkin, sanatıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Güzel yıldız, tam tamına 72 saat içinde dört farklı klip çekerek insanüstü bir performans sergiledi ve rekor kırdı.

Ece Seçkin'in müzik listelerinde zirveye oynayacak olan birbirinden iddialı dört farklı şarkısının hazırlığını, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinin ardından kliplendirmesi, müzik dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.

Genişletilmiş gerçeklik (XR) kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştüren Seçkin, klipler için toplamda 7 milyon lira harcadı. Bu astronomik harcama, Seçkin'in şarkılarına olan güvenini ve iddiasını gözler önüne serdi. Ece Seçkin, müzik dünyasındaki yenilikçi ve yaratıcı duruşuyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise gözler projelerin çıkış tarihinde. Ece Seçkin, bu büyük projesiyle müzik tarihine geçmeye hazırlanıyor.