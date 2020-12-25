Funda ERKOÇ

Uğur Güneş Yine Dönem Dizisinde

2020 dizi sektöründe ilginç gelişmeler yaşandı. Vahide Perçin ve Talat Bulut gibi birçok başrol oyuncusu projelerine veda etti.

Bir veda haberi de Uğur Güneş'ten geldi..

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu geçen haftalarda Gold Film'den aldığı teklifi kabul etti ve FOX için çekilecek "Kanunsuz Topraklar" dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Zülküf Yücel'in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda "Hanımın Çiftliği"ne imza atan Faruk Teber oturacak.

Usta yönetmen şu günlerde İstanbul'da çekilecek olan 1940'lı yıllarda maden işçilerinin dramını anlatan "Kanunsuz Topraklar" için titiz bir mekân taraması yapıyor. Büyük bütçeli dizinin oyuncu kadrosu için de çalışmalar sürüyor.

Sadece Yakışıklı Değiller Bir de Farkları Var!...

2020 son bulurken her sektörün “en”leri açıklanmaya başlandı. İşte bu “en”lerden biri de Amerika merkezli internet sitesinin Top Beauty World 2020 açıkladığı TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde 8 tane ünlü Türk erkeği var.

Bu liste yer alan şu günlerde oynadıkları diziler reytinglerde zirvede olan Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’den bahsetmek istiyorum sizlere. Bu iki yıldız oynadıkları her projede fark yaratan isimler.

Burak Özçivit şu günlerde Kuruluş Osman dizisinde oyunculuğunun zirvesini yaşıyor desem yalan olmaz. Dizideki karakterle o kadar uyum sağlamış ki onu izlerken gerçekten de Osman Bey’in gücünü, hırsını, insancıllığını görüyoruz. Best modellikten oyunculuğa geçişi sonrası Burak Özçivit aradan geçen yıllar içinde oyunculuk açısında taşları birer birer dize dize yol kat etmiş. Kara Sevda ile yakaladığı yükselişi Kuruluş Osman’da pik yapmış durumda. Tabi bunda dizinin hem yapımcısı hem de senaristi olan Mehmet Bozdağ’ında başarısını atlamamak lazım. Diziyi destansı hale getiren senaryosu ve ekip başarı da ortada.

Yine TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde 38. Sıraya adını yazdıran Amerika'da büyümüş, eğitim almış ve bir çok yabancı filmlerde yer almış bir Kerem Bürsin’den söz etmek istiyorum.

Türk erkek oyuncu standartlarını zorlayan Amerika’da büyümenin vermiş olduğu rahatlık, kendine olan güveni ile havası ,duruşu çok farklı bir oyuncu.

İlk bakışta konuşması ve hareketleri itici gelse de zamanla insan alışıyor ve onun farklı aurası izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yurtdışındaki çalışmalarının dışında onu ilk kez Türk izleyici Güneşi Beklerken dizisi ile tanıdı. Daha sonra ise Şeref Meselesi, Muhteşem İkili, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Ulan İstanbul gibi projelerde yer alan Kerem Bürsin şimdilerde Fox Tv'nin romantik komedi tarzında olan Sen Çal Kapımı dizisindeki rolü ile fark yaratıyor. Hollywod yıldızları ile aşık atacak oyunculuk ve karizması ile farkındalık yaratan isimlerden Bürsin…

Bu iki isim 2020'de TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde boşuna yer almamışlar, belli ki onların hem karizması hem de oyunculuktaki başarısı dünya çapında hayranlık uyandırmış.

Dikkat!.. Hercai’nin Yayın Günü Değişti

3 sezondur Cuma akşamları atv ekranında seyirciyle buluşan Hercai dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Başrolünü Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı dizinin yayın günü pazara alındı.Mia Yapım imzalı Hercai artık yeni gününse seyirciyle buluşacak.

Hercai dizisinin yayın değişikliği haberini atv " Hercai, yeni yılda, yeni günde, yeni bölümleriyle 10 Ocak 2021’den itibaren her Pazar atv’de" şekliden duyurdu





Bu Etkinlik Pandemi Dinlemedi!

Sosyal medyanın en iyi kozmetik bloggerlarından olan @Huzunsarisiblog hesabının sahibi Nihal Yeşiltaç Oran artık gelenekselleşen ve bu yıl 7.sini yapmayı planladığı Hüzün Sarısı ile Hediyeleşme Etkinliği'ni tüm dünyayı avucuna alan Corona belasına inat bu kez sosyal medya üzerinden hayata geçirdi.

Her yıl birbirinden özel firmaların katkıları ile yaptığı hediyeleşme etkinliğinin 7.sinde “Mineaderm “ firmasının çok özel cilt bakım ürünleri sevilen bloggerlar Gökçe Bağtır, Yasemin Akçin, Şerife Özbilek, İlke Çevik ve gazeteci Funda Erkoç’un yeni yıl hediyesi oldu.

Nihal Yeşiltaç Oran bu etkinlik için “Daha önce 6 defa düzenlemiş olduğum Hüzün Sarısı ile Hediyeleşme Etkinliği'nin 7.yılına geldik.

Ortam malum, eski etkinlikler gibi olamayacaktı. Bloggerlar arası birbirimize hediye almak için alışverişe gitmek, kargoda sıra beklemek bile riskti. Ama 7.yılı da boş geçmek istemiyordum. Yine aktif blog yazarı arkadaşlarımla birlikte Mineaderm sponsorluğunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirme kararı aldım bu etkinliği. Bu küçük organizasyon teklifimi kabul eden arkadaşlarıma ve Mineaderm markasına çok teşekkürler “ dedi.

Ediz Hun'da artık bir 'Savaşçı'

Ocak ayında 5. sezon çekimleri başlayacak olan Savaşçı dizisinin kadrosu yenileniyor.

Savaşçı dizisinde bomba üstüne bomba patlıyor. Tamer Karadağlı'nın ardından diziye Yeşilçam'ın dev ismi Ediz Hun'da Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı.

Efsane aktör Ediz Hun fenomen dizide uzun süre askeri istihbaratta görev almış, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek. 80 yaşında olmasına rağmen fit fiziğiyle dikkat çeken Ediz Hun, aynı zamanda Savaşçı'da Tamer Karadağlı'nın babası rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

EDHO’cuları Üzecek Haber!

Bu ocak ayında kanallar farklı bir uygulama yaparak zarar etmeyi göze alarak dizi projelerine ara vermeme kararı aldı.

Ancak bu karara rağmen atv'de 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı.

Senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.

Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

İspanyollar Onu George Clooney’e Benzetiyor!

Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Caner Cindoruk İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi.

İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve George Clooney ile karşılaştırılan Cindoruk kendisi hakkında bilinmeyenleri de cevapladı.

Yayınlanan dizileri ile her hafta birinci olan ve İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Caner Cindoruk, EL Espanol gazetesine röportaj verdi. Caner Cindoruk, Bir oyuncu olarak beni de en mutlu eden şey izlenmek ve oynadığım karakteri izleyenlere inandırmak olduğunu söyledi. İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan ve bu konu hakkındaki düşüncelerine Cindoruk “George Clooney çok sevdiğim , çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabi ki güzel bir duygu” diye konuştu. Daha önce İspanya’ya gitmediğini ve hayranlarıyla bir araya gelmek için pandemi sürecinden sonra ziyaret etmek istediğini belirtti.

Sadece Yakışıklı Değiller Bir de Farkları Var!...

2020 son bulurken her sektörün “en”leri açıklanmaya başlandı. İşte bu “en”lerden biri de Amerika merkezli internet sitesinin Top Beauty World 2020 açıkladığı TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde 8 tane ünlü Türk erkeği var.

Bu liste yer alan şu günlerde oynadıkları diziler reytinglerde zirvede olan Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’den bahsetmek istiyorum sizlere. Bu iki yıldız oynadıkları her projede fark yaratan isimler.

Burak Özçivit şu günlerde Kuruluş Osman dizisinde oyunculuğunun zirvesini yaşıyor desem yalan olmaz. Dizideki karakterle o kadar uyum sağlamış ki onu izlerken gerçekten de Osman Bey’in gücünü, hırsını, insancıllığını görüyoruz. Best modellikten oyunculuğa geçişi sonrası Burak Özçivit aradan geçen yıllar içinde oyunculuk açısında taşları birer birer dize dize yol kat etmiş. Kara Sevda ile yakaladığı yükselişi Kuruluş Osman’da pik yapmış durumda. Tabi bunda dizinin hem yapımcısı hem de senaristi olan Mehmet Bozdağ’ında başarısını atlamamak lazım. Diziyi destansı hale getiren senaryosu ve ekip başarı da ortada.

Yine TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde 38. Sıraya adını yazdıran Amerika'da büyümüş, eğitim almış ve bir çok yabancı filmlerde yer almış bir Kerem Bürsin’den söz etmek istiyorum.

Türk erkek oyuncu standartlarını zorlayan Amerika’da büyümenin vermiş olduğu rahatlık, kendine olan güveni ile havası ,duruşu çok farklı bir oyuncu.

İlk bakışta konuşması ve hareketleri itici gelse de zamanla insan alışıyor ve onun farklı aurası izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yurtdışındaki çalışmalarının dışında onu ilk kez Türk izleyici Güneşi Beklerken dizisi ile tanıdı. Daha sonra ise Şeref Meselesi, Muhteşem İkili, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Ulan İstanbul gibi projelerde yer alan Kerem Bürsin şimdilerde Fox Tv'nin romantik komedi tarzında olan Sen Çal Kapımı dizisindeki rolü ile fark yaratıyor. Hollywod yıldızları ile aşık atacak oyunculuk ve karizması ile farkındalık yaratan isimlerden Bürsin…

Bu iki isim 2020'de TB WORLD 2020 en yakışıklı 100 adam listesinde boşuna yer almamışlar, belli ki onların hem karizması hem de oyunculuktaki başarısı dünya çapında hayranlık uyandırmış.