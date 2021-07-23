Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Camdaki Kız’da Yeni Gelişmeler!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kanal D'nin başarılı dizisinde ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Burcu Biricik'in performansıyla göz kamaştırdığı dizi 9 bölüm ekranlara gelmesine rağmen reytingleri alt üst etmiş ve muhteşem bir sezon finaliyle de hafızalara kazınmıştı.

Bilindiği üzere sezon finalinde Hayrı karakteri gizemini korumuş, Tolga Sarıtaş, İbrahim Çelikkol, Akın Akınözü gibi ünlü isimler ortaya atılmıştı.

Ancak daha sonra Erkan Koçak Köstendil ile çalışmalar yapıldığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor...

İddianın dayanağı ise Feride karakterinin kitapta Sedat ve Nalan’ın evlenmesinden bir yıl sonra kocası Adil Beyin kalp krizinden ölmesinden dolayı bu acıya daha fazla dayanamayarak intihar ettiği yazılmasına dayandırıldı.

Ortaya atılan bu iddianın ne derece doğru olacağı ise Eylül ayında tekrar ekranlara gelecek olan dizide görülecek.

Z Kuşağını bu programlarla yakalayabilir misiniz?

90’larda ekranlardaki şarkılı türkülü programlar 2000 yıllara girmemizler birlikte yerini yavaş yavaş dizilere kaptırmış ve bir süre sonrada tamamen ortadan kalkmıştı.

Hatta bir ara şarkıcılar yeni çıkan albüm ve single çalışmalarını tanıtacak TV erkanı ve programı bulamaz hale gelmişti.

Geçtiğimiz sene itibariyle 90’lara bir geri dönüş yaşanmaya başlandı sanki!...

Önce İbo Show ekrana döndü hemen ardından Sibel Can ile Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler...

Ve ardından da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’la ekranlarda Karadeniz rüzgârı esmeye başladı.

Çok yakın zamanda da Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in birlikte sunacağı ‘Benzemez Kimse Bize’ e ekrana gelecek!...

Hem de ne gelmek 80’ler 90’lardan kalma bir gazino ortamı tadında pullu payetli ,şaşalı ağdalı ağır cümleler bezeli bir program....

Z kuşağı bu programları acaba nasıl izleyecek?

İzlerken ne düşünecek?

Cidden bende merak ediyorum ama sosyal medya kesin şenlenecek orası kesin. Ben şimdiden özellikle Bülent Ersoy'un programı ile ilgili ilginç capsleri gözümde canlandırmaya başladım bile...

Eh reklamın iyisi kötüsü olmaz her olumlu ya da olumsuz eleştiri bu programlar için bulunmaz bir reklam aracı...

50-60 yaş üstündekilerin mest olarak izledikleri bu programlar Z kuşağının ise farklı bir eğlence alanı olacak!...

Ha bu arada Mehmet Ali Erbil’de uzun bir aradan sonra ekrana dönme aşamasında ve projesi iyice netleşti...

Kendi fikrimce tüm bu programlar içinde Mehmet Ali Erbil’in programı Z kuşağının gözdesi olabilir. Esprili ve farklı sunumu ile Erbil ,Z kuşağını çok rahat yakalayacak bir kişilikte ama uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları onun performansını ne derece etkilemiş onu da program başladığında göreceğiz...

Vahide Perçin Ekrana Dönüyor!

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Vahide Perçin son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki performansıyla hafızalarda yer etmişti. Usta oyuncu Hünkar Yaman karakterine hayat verdiği diziden ayrılma kararı ayrıldıktan sonra çok sayıda diziden teklif almış durumda...

Ancak saçlarını kestiren ve bir süre dinlenme kararı alan Perçin bu sırada eski eşi Altan Gördüm'le kurduğu Akademi 35,5 Sanat Evi'nde çalışmalarına devam etti. Okulda Medyapım'la beraber dizi ve film piyasası için yetenekli gençlerin yetişmesi için yeni sınıflar da açan Perçin yeni bir dizi projesi için "Bir Zamanlar Çukurova"nın yapım şirketi Tims&B ile anlaşmış... Senaryo çalışmaları süren dizi çok etkili bir kadın hikâyesini anlatacak. Projeyle ilgili yeni bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek.

Fatma Girik Sevenlerini Korkuttu!

Yeşilçam'ın efsanesi Fatma Girik göğsündeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Sanatçının hastaneye kaldırılması sevenlerini hayli korkuttu ve telaşlandırdı

Girik'in menajerinden, ünlü sanatçının sağlık durumuma ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Fatma Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.

Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız’da Yeni Gelişmeler!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kanal D'nin başarılı dizisinde ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Burcu Biricik'in performansıyla göz kamaştırdığı dizi 9 bölüm ekranlara gelmesine rağmen reytingleri alt üst etmiş ve muhteşem bir sezon finaliyle de hafızalara kazınmıştı.

Bilindiği üzere sezon finalinde Hayrı karakteri gizemini korumuş, Tolga Sarıtaş, İbrahim Çelikkol, Akın Akınözü gibi ünlü isimler ortaya atılmıştı.

Ancak daha sonra Erkan Koçak Köstendil ile çalışmalar yapıldığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor...

İddianın dayanağı ise Feride karakterinin kitapta Sedat ve Nalan’ın evlenmesinden bir yıl sonra kocası Adil Beyin kalp krizinden ölmesinden dolayı bu acıya daha fazla dayanamayarak intihar ettiği yazılmasına dayandırıldı.

Ortaya atılan bu iddianın ne derece doğru olacağı ise Eylül ayında tekrar ekranlara gelecek olan dizide görülecek.

Cahide Alaçatı’da Bayram Renkli Geçti!...

Alaçatı’nın en renkli ve en sürprizli mekânı Cahide, Kurban Bayramı boyunca misafirlerine son derece eğlenceli bir program sundu...



Show deyince ilk akla gelen eğlence mekânı Cahide’de bayram boyunca yıldız isimler sahne alırken Cahide’ye özel göz kamaştıran şovlarda konukları hayli memnun edecek cinstendi...



Cahide Show Ekibinin ışıltılı performanslarıyla şenlenen bayram günlerinde Volkan Konak, Serkan Kaya, Aleyna Tilki, Fatih Ürek, Linet ve Şevval Sam sahne aldı...

Başın Sağ Olsun Alişan!...

Bayramın ilk günü gerçekten herkesi üzen bir haber ile sarsıldık...

Covid-19 teşhisi ile 20 gün önce hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Alişan'ına kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti.

Cenaze töreninde Alişan’ın yaşadığı acı tarifsizdi...Onun bu acısını milyonlar paylaştı ve sanki kendi ailemizden birini kaybetmişiz gibi üzüldük...

Alişan gözyaşları içinde toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı...

Alişan paylaşımında "Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin,neşemdin,arkadaşımdın,sırdaşımdın herşeyimdin..Ben şimdi sensiz ne yapıcam..Dualar ettik,şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi..Allahım seni bizden daha çok istedi yanına aldı..2 çocuğum,2 yegenım vardı şimdi 4 çocuğum var artık..Sen rahat uyu, Eyşanım,Ceylanım,Merve’m bana emanet..Seni çok seviyorum abim..Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim..Seni birdaha görememek beni delirtiyo olsada maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um..Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah.."sözlerine yer verdi..