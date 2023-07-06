İSTANBUL - Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirildi. Şenliklerde; yaratıcı drama oyunları, yüz boyama ve karikatür atölyeleri ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı. Özellikle, yaratıcı drama oyunlarında minikler müziğin ve dansın tadını doyasıya çıkardı. Öte yandan, şenliklerde Kartal Belediyesi tarafından çocuklara ve ailelerine patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileler, şenliklerde miniklerin bol bol fotoğrafını çekerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Yoğun eğitim döneminin ardından yaz tatiline giren çocuklar, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Şenlikleri sayesinde, 20 mahallede eğlence dolu bir tatil dönemi geçirecek.



“Tüm Kartallı çocukları ve aileleri şenliklerimize çağırıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallı çocukları ve ailelerini şenliklere davet ederek; “Mahalle Şenlikleri’nin bugün itibariyle startını verdik. Etkinliklerimiz, Kartal’ın her mahallesinde 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Yoğun eğitim döneminin ardından miniklerimiz için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenliklere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Kartallı çocukları ve ailelerini bu eğlence dolu şenliklere davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



HABER: METE YILMAZ