Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden Malatya'da kentin en önemli gelir kaynaklarından kayısının ihracatı devam ediyor.

Ağustos 2022'de başlayan ihracat sezonunun 10 ayında ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 73 bin 34 ton kuru kayısı gönderildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'dan bir önceki ihracat sezonunun aynı döneminde 74 bin 599 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 339 milyon 952 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatının aralıksız sürdüğünü anlattı.

Özcan, 1 Ağustos 2022'de başlayan yeni ihracat sezonunda 10 ayı geride bıraktıklarını, bu süreçte depreme ve tüm olumsuzluklara karşın başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

"Şubat ayında yaşadığımız depreme rağmen ihracatta hız kesmedik. Hızlı bir şekilde yaralarımızı sararken bir taraftan da ihracatımıza devam ettik." diyen Özcan, şöyle konuştu:

"İhracat sezonunun ilk 10 ayında 73 bin 34 ton kuru kayısı ihraç ederek 390 milyon dolar gelir elde ettik. Geçen yıla göre miktarda ihracatı korurken gelirlerde önemli bir artış söz konusu. Bu yılı 85 bin ton ihracat, geliri de 450 milyon doların üzerinde kapatmayı planlıyoruz. Deprem bölgelerindeki iyileştirmeler devam ettikçe personel istihdamımız artıyor arttıkça da ihracat rakamlarımıza bu yansıyor. Bu yılı 85 bin ton ihracatla beraber 450 milyon dolar gelirle kapatmayı planlıyoruz."

"50 milyon dolarlık bir artış öngörüyoruz"

Ramazan Özcan, ihracata her zaman hedef koyarak devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefimizi aslında geçen dönem yakaladık. Yani hem kuru kayısı hem çekirdek hem de yaş kayısı ihracatımıza baktığımız zaman geçen yılı çok başarılı kapatmıştık. Bu yıl ihracat gelirlerimizden 50 milyon dolarlık bir artış öngörüyoruz. Bununla beraber hem miktarda hem de çekirdek ve yaş kayısı ihracatını da toplamda değerlendirirsek artık hedef 100 bin ton ihracat ve 750 milyon gelir hedefliyoruz. 2023-2024'ü bu hedefle sürdüreceğiz."

AA