MALATYA AA- "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Battalgazi ilçesinin Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde bulunan konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerin etkinlikleriyle moral buluyor.

Depremzede çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurulan çadırda, Gençlik Merkezi gönüllülerinin düzenlediği resim, boyama, akıl ve zeka oyunları etkinlikleriyle vakit geçiriyor.

Etkinlik kapsamında palyaço kostümleri giyen gönüllüler, halay ve oyunlarla eğlendirdiği çocukların hem yüzünü güldürüyor hem de onları depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

"Çocuklar depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor"

Gençlik Merkezi Lideri Melih Can Çibik, AA muhabirine, depremlerden sonra çocuk ve gençlerle faaliyet yapıp onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.