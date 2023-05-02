MALATYA AA- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki çocuklar, başlatılan bu proje ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde basketbol, voleybol ve badminton branşlarında eğitiliyor.

Birçok ilin yanı sıra deprem bölgelerindeki illeri de kapsayan bu proje ile Malatya'daki depremzede çocuklar, hem eğleniyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor.

Kentteki konteyner ve çadır kentlerin yanında yurtlarda kalan depremzede çocuklar, haftanın belirli günlerinde alanında yetkin antrenörler eşliğinde sportif etkinlikler yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, 1 Mart itibarıyla projenin 58 ilde eş zamanlı başladığını belirtti.

Yıldız, "Ama biz özellikle deprem bölgesine ayrı bir ehemmiyet gösterdik ve yoğunluğu deprem bölgesindeki illerimize verdik. Her ilimizde yaklaşık 600 çocuğumuzun katılımıyla 3 branşta faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Depremzede çocukların zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini söyleyen Yıldız, "Zamanlarını kaliteli ve değerli geçirmelerini sağlamak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Antrenörlerimizin desteğiyle çocuklarımız arasında gruplar oluşturduk. Hem Malatya hem de diğer illerimizde yoğun bir katılım var. Çocuklar keyifli vakitler geçiriyor, maç yaparak rekabet ortamını yaşıyorlar." diye konuştu.

"Spor rehabilite anlamında çok önemli bir araç"

Çocukları sporun içinde tutmayı amaçladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Amacımız buradaki depremzede çocuklarımıza daha kaliteli zaman geçirtmek, onları sporun içinde tutabilmek. Sporla boş zamanlarını değerlendirmek, belki kabiliyetli olan çocuklarımız bu vesile ile sporla tanışmış olacak. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenörlerimiz, gençlik liderleri ve tüm personelimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çocuklarımızı normal hayata döndürmek için spor rehabilite anlamında çok önemli bir araç, biz bunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz."