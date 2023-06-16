İSTANBUL AA- Sultanahmet'teki İstanbul Four Seasons Otel'de 18 Haziran'a kadar tadıma sunulacak olan Malatya'nın yöresel lezzetleri, Malatya Turizm Tanıtım Gastronomi Başkanı Mehmet Zeki Saygın ve ekibi tarafından hazırlandı.

Birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu tanıtımda, aya köfteli kulak çorba, kiraz yaprağı köftesi, haşlama içli köfte, kağıt kebabı, patlıcan tava, geleli kebabı, kayısı tatlısı ve Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, samutlu patates salatası gibi yöresel lezzetler yer alıyor.

Ayrıca, yemeklerin tanıtıldığı bu haftaya özel olarak otelde konaklayan misafirlere, kayısılı ürünler, çerezler, kayısı çekirdeği gibi tatlar ikram ediliyor.

"Nadide bir mutfak"

Mehmet Zeki Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın yöresel lezzetlerinin yeterince tanınmadığını ve keşfedilmeyi bekleyen çok nadide bir mutfak olduğunu dile getirdi.

Malatya'nın vegan ve vejetaryen mutfağının başkenti olduğunu ifade eden Saygın, "Kiraz, asma, tevek, ayva, fındık gibi bitkilerin yapraklarından köftelerimiz var. Malatya'da fırın yemekleri çok meşhur. Kuzu, kaburga dolması, fırın, kağıt, tereyağlı domatesli kebap... Tabiri caizse Malatya eti ile sebzeyi fırında pişirince, sanat eseri ortaya çıkıyor." dedi.

Otelin mutfak şefi Özgür Üstün de sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem bölgesindeki illerden Hatay'la tanıtım etkinliğine geçen ay başladıklarını hatırlattı.

Üstün, Malatya'nın ardından gelecek ay Gaziantep'in yöresel yemekleriyle tanıtım etkinliğine devam edeceklerini belirtti.