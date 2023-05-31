Ankara

Başbakan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için aradığı telefon konuşmasına ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik eden İbrahim, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz. Bunu hak ettiniz. Allah'ın izniyle çok daha büyük başarılara imza atacaksınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve aile üyelerine de selamlarını ileten İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde çok gayret ve sabır gösterdiğini söyledi. İbrahim, "(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki) zafer konuşmanızı izledim. Maşallah. Büyük bir kahramansınız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile bir an önce ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini, barışı teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerde hızlı adımlar atmayı arzuladıklarını vurgulayan İbrahim, ülkesinin Türkiye ile ilişkilere öncelik vereceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde çoğunluğun desteğini aldığını ve yapabilecekleri çok şey olduğunu dile getiren İbrahim, yalnızca ikili ilişkiler değil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almaları gerektiğine işaret etti.

İbrahim, Erdoğan'ı ülkesine davet ederek, kendisiyle görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İbrahim'e teşekkür edip selamlarını ileterek, "Ben de doğrusu Türkiye-Malezya ilişkilerinde çok daha farklı bir süreci başlatalım istiyorum." ifadesini kullandı.

AA