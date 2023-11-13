Haber: Mert Osman Erman

2006'da Sirul Azhar Umar, eski Başbakan Najib Razak'la bağlantılı olan 28 yaşındaki model ve tercüman Altantuya Shaariibuu'yu öldürdü.

Malezya elitlerine koruma görevi üstlenen eski bir polis memuru ve korumalığı olan Sirul, davası sonuçlanmadan 2015'te Avustralya'ya kaçtı.

Davada yıllar boyunca siyasi müdahale iddialarıyla Malezya'nın dikkatini çekti.

Sirul, sığınma başvurusu 2019'da reddedildikten sonra göçmenlik yetkilileri tarafından yaklaşık dokuz yıl boyunca tutulmuştu.

Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta çıkardığı ve sınırsız göçmenlik gözaltını yasaklayan tarihi bir kararın ardından serbest bırakıldı. Bu karar, ulusal güvenlik gerekçeleriyle tutulan bazı mültecilerin beklenmedik şekilde serbest bırakılmasına yol açtı.

Avustralya hükümeti, Malezya'ya Sirul'u geri göndermeyecek, çünkü idamla yargılandıkları ülkelere insan iadesi politikasını yıllardır uygulamıyor.

Mongol asıllı Shaariibuu, 2006'da Kuala Lumpur'un dışındaki bir ormanda ölü bulundu. Başına ateş edilmiş ve patlayıcılarla patlatılmıştı.

Sirul ve diğer eski polis memuru Azilah Hadri, 2009'da cinayetle suçlandı ve idam cezası aldı. Her ikisi de karara itiraz etti, ancak cezaları sonunda 2015'te onaylandı.

İkisi de Malezya'nın en üst düzey yasama organlarını korumakla görevli elit bir özel birimde görev yapıyordu - bu arada daha önce Shaariibuu'nun cinayeti soruşturmasına müdahale etmekle suçlanan Najib.

Najib, onunla hiç tanışmadığını ve Shaariibuu ile hiçbir alakasının olmadığını defalarca söyledi.

Najib'in eski bir ortağı olan Abdul Razak Baginda da cinayeti desteklemekle suçlandı, ancak ona yöneltilen suçlamalar sonunda düşürüldü. Daha sonra Shaariibuu ile bir ilişkisi olduğunu kabul etti.

Sirul daha önce yaptığı kriptik bir açıklamada, davada "fedakârlık yapılması gereken bir kara koyun" olduğunu iddia etti ve bu politik komplolara yol açtı.

Kampanya grupları, Shaariibuu'nun iddia edilen rüşvetler hakkında sessiz kalması için öldürüldüğünü iddia etti.

Bu yılın başlarında Malezya parlamentosu ülkenin zorunlu idam cezasını kaldırma kararı aldı. Ülkede idamlarla ilgili beş yıllık bir erteleme var.

Sirul'un ortak suçluğu olan Azilah hala idam cezasında bulunuyor.