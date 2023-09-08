Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca bir ordu kampını da saldırdılar ve 15 askerin ölümüne neden olurken, yaklaşık 50 militanın öldüğü söyleniyor.

Hükümet, üç gün ulusal yas ilan etti.

Rus Wagner Grubu paralı askerlerinin kampanyalarının seyrini değiştirdiği iddialarına rağmen, İslamcı tehdit büyümeye devam ediyor.

Kuzey şehri Timbuktu, geçen ayın sonundan bu yana kuşatma altındaydı ve ulaşım üzerinde son zamanlarda birkaç başka saldırı yaşandı.

BBC, hükümetin son raporunu bağımsız olarak doğrulayamadı, bu rapor milli televizyonda okundu.

Militanlar, iddiaya göre Gao kasabasından Mopti'ye giden Niger Nehri üzerinde seyahat eden gemiyi saldırdılar. Nehir, kaliteli yolların az olduğu ve demiryolu olmayan bir bölgede önemli bir ulaşım bağlantısıdır.

Militanlar ayrıca Gao bölgesindeki Bourem Circle'da bir ordu kampını da saldırdılar.

Malili ordu, sosyal medyada geminin "silahlı terörist gruplar" tarafından 1100 GMT civarında saldırıya uğradığını söyledi.

Gemi işletmecisi Comanav, geminin motorlarına yönlendirilen en az üç roket tarafından hedef alındığını AFP haber ajansına söyledi,

Gemi nehirde etkisiz hale getirildi ve ordu yolcuları tahliye etmek için girdi, bir Comanav yetkilisi, ismini vermemek kaydıyla söyledi.Mali, 2020'den beri bir askeri cunta tarafından yönetiliyor.

Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keïta'ya karşı yapılan kitlesel protestoların ardından iktidarı devraldığında junta için büyük halk desteği vardı. İnsanlar, ekonomik belirsizlik, tartışmalı bir seçim ve kronik güvensizlik nedeniyle öfkelenmişlerdi.

O zamandan beri veriler, Mali'nin askeri hükümetinin ülkenin bazı bölgelerini kontrol eden İslamcılara karşı mücadelesinde pek ilerleme kaydetmediğini gösteriyor.

Mali'nin askeri yetkilileri, Fransız askerlerini ve BM barış güçlerini ülkeden çıkarmış ve onların yerine Rus müteahhitlerini davet etmiştir.

El-Kaide ve IŞİD bağlantılı bir ayaklanma, 2012'de Mali'nin kuzeyinde kök saldı. O zamandan beri İslamcı militanlar toprak kazanarak Sahel bölgesine, özellikle Burkina Faso ve Niger'e yayıldılar.