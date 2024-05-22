Roma

Times of Malta gazetesinin haberine göre, İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözler, daha önce bu konuda adımlar atacağı sinyali veren Malta'ya çevrildi.

Bu konuda gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, "doğru zaman geldiğinde" Malta'nın, Filistin'i tanımaya hazır olacağını söyledi.

Sözcü, "Malta yakın zamanda, böyle bir tanımanın olumlu bir katkı sağlayabileceğini değerlendirdiğinde ve koşullar uygun olduğunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu teyit etti. Bu bağlamda hükümet, bu önemli gelişme için en uygun zaman çerçevesini en kısa sürede belirlemek amacıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs'ta İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olan Malta, 7 Ekim 2023'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlanması konusundaki karar tasarılarına da destek vermişti.

İrlanda, İspanya ve Norveç, bugün yaptıkları açıklamalarla Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etmişlerdi.