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İSTANBUL - Maltepe Belediyesi ’ne bağlı tüm sosyal tesislerde çay satışı ağustos ayı boyunca sadece bir TL olacak. Kampanyayla vatandaşların zorlaşan ekonomik koşullar karşısında sosyal hayattan uzaklaşmasını önleyerek uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları sağlanacak. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında düzenlenecek uygulama Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi No:8’de bulunan Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafesi’nde, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı yanındaki Maltepe Kitap Sevgi Kafe’de ve Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No:18’de bulunan Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde geçerli olacak.

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