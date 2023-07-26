İSTANBUL - Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Lütfiye Yıldız, atık yağların içme sularına verdiği zarara dikkat çekerek “Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletiyor. Kullandığımız suyun aslında kirliliğinin yüzde 25’i maalesef bu atık yağlardan oluşuyor. Maltepe Belediyesi olarak son iki buçuk yılda 320 ton atık yağ topladık. Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletiyor. Maltepeli vatandaşlarımızla beraber 320 milyon ton suyumuzun kirlenmesini önlemiş olduk. Bu da çevre açısından çok büyük bir rakam.” diye konuştu.

Atık yağ getirenlere bulaşık deterjanı hediye

Bitkisel atık yağın, bitki bazlı yağların kullanım ömrünü tamamlamasından sonra oluşan yağlar olduğunu ifade eden Yıldız “Özellikle kızartmalık yağlar bir süre sonra ömrünü tamamlıyor ve ekotoksik özellik kazanıyor. Çevreye ve insan sağlığına zararlı hale dönüşüyor. Bu durumda belediye olarak onları değerlendirmek ve geri kazanmak için halkımızdan topluyoruz.” diye sözlerine devam etti.

Vatandaşların atık yağlarını Maltepe’de bulunan 18 mahalle muhtarlığına teslim edebilir. Belediye uyguladığı kampanya ile 5 litre ve üstünde atık yağ getirenlere bulaşık deterjanı armağan ediyor. Vatandaşların talep etmesi halinde evlerinden de atık yağ alınıyor.

HABER: METE YILMAZ