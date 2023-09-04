Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA