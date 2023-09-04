Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.