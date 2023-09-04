İstanbul
Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA
Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA
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