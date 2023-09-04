Haber: Mert Osman Erman

Pekin Pazartesi günü Delhi'deki zirveye Çin'in heyetini yönlendirecek olan Başbakan Li Qiang'in Çin delegesini yönlendireceğini açıkladı.

Bay Xi ve Bay Biden, geçen yıl Endonezya'daki G20 zirvesinde en son buluştular.

ABD-Çin ilişkileri, bu yıl Washington'dan diyaloğu canlandırmak için yapılan bir dizi diplomatik ziyaretin ardından bile gergin kalmaya devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günkü basın brifinginde kendisine açıkça sorulduğunda Bay Xi'nin Delhi zirvesine katılıp katılmayacağını ne doğruladı ne de reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Li Qiang, Çin delegesini G20 zirvesine katılmak üzere yönlendirecek. Bu, önemli ve önemli bir küresel ekonomik forumdur. Çin her zaman önem vermiş ve ilgili etkinliklere aktif olarak katılmıştır" dedi.

Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan kaynaklara dayanan haberler, Bay Xi'nin katılmayı planlamadığını geçen hafta bildirdi.

Bu haberler, Çin ve Hindistan arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi sırasında geldi. İki ülke aralarındaki tartışmalı sınırlarında birbirleriyle karşı karşıya. Geçen hafta, Pekin'in Arunachal Pradesh eyaletini ve Aksai Chin platosunu Çin toprağı olarak iddia eden bir harita yayınlamasının ardından Hindistan protesto etti.

Bay Xi ve Bay Biden, Kasım ayında, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinin bir araya geldiği San Francisco'daki bir toplantıda hala konuşma fırsatı bulabilirler.

İki lider, geçen Kasım ayında Endonezya'nın Bali adasında buluştuktan yaklaşık iki ay sonra, ABD'nin üzerindeki bir Çin casus balonunun gökyüzünde patlaması, ikili ilişkilerde bir yeniden başlama umutlarını boşa çıkardı ve diyalogu başlatma çabalarını aylarca geciktirdi.

İki ülke bir dizi konuda anlaşmazlık içindedir: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, Şincan ve Hong Kong'daki insan hakları, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddiaları ve Pekin'in yüksek teknoloji bileşenlerine erişimini sınırlayan ekonomik kısıtlamalar gibi.

İlişkileri iyileştirmek amacıyla son aylarda bir dizi üst düzey ABD yetkilisi Çin'e seyahat etti. Bu yetkililer arasında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry bulunmaktadır.

Öte yandan Bay Xi, hala Pekin'i gelişmekte olan dünyanın bir lideri olarak tanıtıyor ve Washington tarafından yönlendirilen dünya düzenine alternatif bir destek topluyor.

Geçen ay Güney Afrika'ya Brics ülkeleri liderleriyle buluşmak için giden bir ziyarette, Batı'nın "hegemonyası"nı eleştirdi ve gelişmekte olan ülkeleri "sömürgeciliğin boyunduruğunu sallamak" için çağırdı.

Brics başlangıçta, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dahil olmak üzere gelişmekte olan beş ülkenin kulübünü ifade eder.

Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi altı yeni ülke, diplomatik bir zafer olarak kabul edilen Ocak ayında katılmaya hazırlanıyor.