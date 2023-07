ANTALYA AA- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen iki yılda bölgedeki yaralar sarıldı, hayat normale döndü.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 7 kişinin öldüğü, 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü günlerce süren yangının üzerinden iki yıl geçti.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün yeşillendirme çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve atılan tohumlarla doğa kendini yenilemeye başladı. Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında ağaçlandırma çalışmaları bitti.

"Devletimiz her zaman için bizim yanımızda oldu"

Yangının en fazla hasar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evi zarar gören vatandaşlardan Ahmet Çatal, AA muhabirine, yangından kısa bir süre sonra yaraların devlet eliyle sarıldığını söyledi.

O dönemde oldukça zor günler geçirdiklerini anlatan Çatal, "Her şey bitti sandık. Her taraf kapkaranlık, çöl gibi şey gibi oldu. Aklımız başımızdan gitti. Birbirimizi göremez olduk. O şekilde bir fırtına, bir duman, bir alev, canımızı zor kurtardık. Allah razı olsun devlet evlerimizi yaptı. Paralarımızı verdi. Her türlü yardımı yaptı. Eşyalarımızı aldık. Motoru yananlara motor verildi. Eksik olmasınlar." diye konuştu.

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız da devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Yangında bölgenin büyük zarar aldığını hatırlatan Cansız, "28 Temmuz'da Manavgat'ta çok büyük bir yangın yaşandı. Yangının olduğu ilk gün dünyanın sonu gibiydi. Ama iki yıl sonra burada evlerimiz dahil olmak üzere her şey yapıldı. Traktörü yanan kişilere traktör verildi. Devletimiz köy konağımızı, okulumuzu yaptırdı. Ağaçlarımız yandı, tekrar ekildi. Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışma yaptı. Şimdi her şey yeşermeye başladı. Gerçekten devletimiz bize çok yardımcı oldu. İlk anda 'devlet sizi kandırır, yapmaz, yalan söyler' dediler ama devletimiz her zaman için bizim yanımızda oldu. Daha bu evlerden beş kuruş para alınmadı." ifadelerini kullandı.

Mahallede evi yanan Alman vatandaşı Thorsten Keilberg ise "Yangın çok kötüydü ama Türkiye en doğru şekilde bizlere yardımda bulundu. Yeni evler yapıldı. Almanya'da bu mümkün değil. Önemli olan sonrasında da yardımların devam etmesidir. Ve bu burada çok hızlı oldu. İki gün sonra bize yardım sözü verildi. Zaten 3 ay sonra TOKİ yeni evleri inşa etmeye başladı" şeklinde konuştu.