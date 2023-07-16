Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu, 2'si kurtarıldı, 2'sinin kurtarılması için çalışma sürüyor

Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu, 2'si kurtarıldı, 2'sinin kurtarılması için çalışma sürüyor

Yangına 2 uçak, 1 helikopterle havadan, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi.

Kısalar Mahallesi Perakende mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.