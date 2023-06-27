İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 2023-24 sezonu için Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.

Transferi resmi sitesinden duyuran İngiliz ekibi, 29 yaşındaki Hırvat futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Mateo Kovacic ise transferi hakkında, "Benim için mükemmel bir karar oldu. Pep'in yönetimindeki bu takımı izleyen herkes ne kadar iyi olduklarını bilir. Benim için Manchester City dünyanın en iyi takımı. Bu takıma katılmak her futbolcu için bir hayal." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkan tecrübeli oyuncu ve bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asist üretti.