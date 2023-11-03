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Geçmiş haftalarda teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından Jadon Sancho'yu kadro dışı bırakan İngiliz ekibi; Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Amad Diallo ve Aaron Wan-Bissaka'nın sakatlığı sonrası 7 oyuncudan yoksun bulunuyor.

Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Manchester United 'ın 29 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçını da kaçırma ihtimali olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Casemiro , geçen çarşamba günü Newcastle United'a karşı aldığımız Carabao Kupası yenilgisi sırasında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

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