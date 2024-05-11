Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Aydın ve Birol ile M.K. (60) yaralandı.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın (64) idaresindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, Serpil Birol (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.