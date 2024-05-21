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İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan işçilere müdahale etti.

OSB'deki fabrikalara personel taşıdığı belirtilen üç araçtaki çok sayıda işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 J 6542 plakalı midibüs, 45 ADY 420 midibüs ve 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde çarpıştı.

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