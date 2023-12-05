Haber: Mert Osman Erman

Güvenlik endişeleri nedeniyle durdurulan Marapi Dağı'ndaki 10 diğer dağcının araması Salı günü tekrar başladı.

Marapi, kayıp olanları arayan yüzlerce kurtarıcının kaygan arazide tırmandığı bir sırada hala patlamaktaydı.

Volkan Pazar günü 3 km (9.800 fit) yüksekliğinde bir kül bulutu püskürttü ve çevre köyleri külle kapladı.

Patlama sırasında bölgede 75 dağcı vardı, çoğu tahliye edildi ve yanıklar için tedavi gördü.

Kurtarıcılar, 10 kayıp olanı bulmak için nispeten sakin dönemleri değerlendiriyor, Syahlul Munal, BBC News Indonesia'ya söyledi.

"Zamanla yarışıyoruz," dedi.

Kurtarma ekibinin bir parçası olan Munal Bey, Salı günü alınan iki cesedin ayrı yerlerde bulunduğunu söyledi.

Marapi Dağı, "Ateş Dağı" anlamına gelir ve Endonezya'nın 127 volkanı arasında en aktiflerden biridir ve aynı zamanda dağcılar arasında popülerdir. Bazı rotalar, ocak ayından şubat ayına kadar olan kül püskürmeleri nedeniyle ancak geçen haziran ayında tekrar açıldı. Marapi'nin en ölümcül patlaması 1979'da meydana geldi ve 60 kişi öldü.

Marapi'nin izleme istasyonundan bir yetkili olan Ahmad Rifandi, Salı günü yerel saatle gece yarısından 08:00'e kadar beş patlama gözlemlediğini söyledi.

"Marapi hala çok aktif. Sütunu göremiyoruz çünkü bulut tarafından örtülü," dedi.

Pazar günüki patlamanın video görüntüleri, geniş bir alana yayılan dev bir volkanik kül bulutunu ve külle kaplı arabaları ve yolları gösteriyordu.

Pazartesi günü, kurtarıcılar ölü ve yaralıları dağın zorlu arazisinde sırayla taşıdılar ve bekleyen ambulanslara blöf sesleriyle bindirdiler.

"Bazıları çok sıcaktan yanıklar yaşadı ve hastaneye götürüldüler," dedi Batı Sumatra Afet Azaltma Ajansı başkanı Rudy Rinaldi.

Dağcılardan biri, Zhafirah Zahrim Febrina, bir video mesajında annesinden yardım istedi. 19 yaşındaki öğrenci, takma adı Ife olan Ife, şok içinde görünüyordu, yüzü yanmış ve saçları yoğun gri külle kaplıydı.

"Anne, Ife'ye yardım et. İşte Ife'nin şu anki durumu," dedi.

Marapi'de 18 okul arkadaşıyla bir dağ gezisindeydi ve şu anda hastanede tedavi görüyor.

Annesi Rani Radelani, kızının "büyük bir travma yaşadığını" söyledi.

"Psikolojik olarak etkilendi çünkü yanıklarını gördü ve tüm gece acıyı çekmek zorunda kaldı," dedi.

Marapi, Endonezya'nın 18,000 adasından en batıda ve üçüncü büyük olan Sumatra'da bulunmaktadır. 2.891 m (9.485 ft) yüksekliğindedir.

Endonezya takımadaları, kıtasal levhaların buluşması nedeniyle yüksek volkanik ve sismik aktivitenin meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen bölgede yer almaktadır.

Sumatra'nın Marapi volkanı - tehlikeli bir tırmanış Frank Gardner tarafından Sumatra'nın "Gunung Marapi" volkanı, 1980'lerde genç öğrenci olarak tırmandığımızda terkedilmişti. Aptalca, bir üniversite arkadaşım ve ben, yamaçtaki köyden bir rehber teklifini reddettik ve dar bir patikadan ormana doğru tırmandık.

Sülükler bizi hemen buldu, çoraplarımıza tırmanıp bacaklarımıza doğru ilerlediler. Yaklaşık 2.500 m yüksekliğinde, yakın bir patlamadan yanmış, kara ağaçlarla dolu bir dünya bulduk. Kükürt gazları kraterin etrafında dolanıyordu ve kayaçta çatlaklar açıldı, altındaki erimiş kuyruğu gösteriyordu.

Ancak şimdiye kadar bu volkanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamamız uzun sürmedi - ama artık hava kararıyordu, donmuş bir yağmur yağıyordu ve ormanın içinden aşağı inen yolu bulamıyorduk, bize saatlerce süren bir bitki örtüsü bıraktı. Rehber getirmemenin acısını çokça hissettik.