Haber: Damla Oya Erman

Massachusetts mahkemesinde açılan bir dava kapsamında ortaya çıkan iç iletişim belgelerine göre, Zuckerberg, Instagram CEO'su Adam Mosseri ve Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg gibi üst düzey yöneticilerin önerilerini doğrudan geçersiz kılmış.

Belgeler, Zuckerberg'in 2019'da Instagram'daki "güzellik filtreleri"ni devre dışı bırakma önerisini veto ettiğini gösteriyor. Bu filtrelerin gençlerin gerçekçi olmayan vücut imajı beklentilerini teşvik ettiği ve ruh sağlıklarını olumsuz etkilediği iddia ediliyor. Zuckerberg, öneriyi aylarca bekletti ve nihayetinde filtrelerin zararlı olmadığına dair veri olmadığını iddia ederek öneriyi reddetti.

Ayrıca, Clegg'in 2021'de Meta'da genel refahı güçlendirmek için "ek yatırım yapma" çağrısına Zuckerberg'ın sessiz kaldığı ve şirketin esas olarak Facebook whistleblower Frances Haugen'ın iddialarından haftalar önce, gençlerin Instagram kullanımının zararlı olabileceğini bildiği yönündeki iddialara kadar giden bir dizi olaya dair belgeler de ortaya çıktı.

Zuckerberg'in, gençlerin ruh sağlığını artırmak için daha fazla yatırım yapma fırsatlarını reddetmesi, şirketin genel veri odaklı yönetim anlayışını yansıtabilir. Bu durum, Zuckerberg'in, gençlere yönelik riskleri değerlendirmek için kesin veri talep etmesi ve bu talep karşılanmadıkça önlemleri ciddiye almaması olarak yorumlanıyor.

Meta, konuyla ilgili olarak, endüstride yaygın olarak kullanılan görüntü filtrelerini kullandığını ve bu filtrelerin kozmetik cerrahi, cilt rengi değişiklikleri veya aşırı kilo kaybını teşvik edenleri yasakladığını belirtti. Şirket ayrıca gençlere ve ailelere destek sağlamak için 30 araç sunduğunu ve ekran süre sınırları belirleme gibi özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Teknoloji savunucuları ise bu belgelerin, Zuckerberg'in gizliliği ve güvenliği koruma konusundaki ilgisizliğini gösterdiğini ve şirket içindeki uyarılara rağmen Meta'nın gençlerin refahına yeterince yatırım yapmadığını ortaya koyduğunu savunuyor. Bu belgeler aynı zamanda, şirketin içerisindeki düşük düzeydeki çalışanların dahi Zuckerberg'e ulaşmakta zorlandığını gösteriyor.