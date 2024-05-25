Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, kendisi adına özel bir maça çıktığını belirtti.

Çok fazla forma şansı bulamayan isimlere görev verdiğini aktaran Gisdol, "Bu maç benim için özel bir maçtı çünkü Samsunspor'daki son maçım. Geride çok fazla problemlerimiz oldu çünkü sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz vardı. Futbolda bu her zaman böyledir, eğer defansınız zayıf olursa istediğiniz oyunu sahada gösteremiyorsunuz. Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu." diye konuştu.

Rakipleri karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ortaya koyduklarını aktaran Gisdol, şunları kaydetti:

"Buradan puan ya da puanlarla ayrılmak istemiştik ama geçen hafta en büyük hedefimize zaten ulaştık. Futbolcularıma antrenmanlarda çok yüklendim. Çok çalıştık, bugünlere gelmek kolay olmadı. Futbolda küçük de olsa bir mucize gerçekleştirdik diyebilirim. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda tam olarak ne olacak bilmiyorum, herhangi bir kulüple konuşmam ya da temasım olmadı."

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, toplantının ardından Markus Gisdol'e Atatürk heykeli takdim etti.