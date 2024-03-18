İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bölgede şubat ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 70,7 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl şubat ayında 38, bu yılın aynı döneminde ise 31,1 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgedeki şubat yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 56, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azaldı.

Şubatta Marmara Bölgesi'nde son 10 yılın en düşük şubat yağışları kaydedildi.

Bursa ve Balıkesir çevrelerinde şubat yağışlarındaki azalma yüzde 80'e kadar çıktı. Ayrıca Bursa'da son 35 yılın en düşük şubat ayı yağışları kaydedildi.

"Marmara Bölgesi, Orta Akdeniz'den gelen yağış sistemlerini şubatta az aldı"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, AA muhabirine, eylül ayından beri Türkiye'nin yağışlı sisteminin etkisi altına girdiğini, kışın yağışların arttığını söyledi.

Şubatta ise Türkiye genelinde yağışlarda azalma meydana geldiğini belirten Tek, "Marmara Bölgesi, Orta Akdeniz'den gelen yağış sistemlerini şubatta az aldı. Yağış oluşturacak sistemlerin az olması şubat ayında Marmara'da yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 56, geçen yılın aynı dönemine göre 18 azalmasına neden oldu." dedi.

Tek, kış yağışlarının Marmara Bölgesi'ndeki barajların dolulukları olumlu etkilediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Şubat ayında yağışlar azalsa da barajlarda doluluk oranı azalmadı. Bu durum yağışların yer altı sularına olumlu etkisini gösteriyor. Mevsimsel iklim tahminleri, bölgede yağışların önümüzdeki aylarda ortalamalar ve üzerinde devam edeceğine işaret ediyor. Bu durum yaza kadar barajlarımızdaki dolulukları daha da arttıracaktır. Doluluk oranlarının artması, su tasarrufu konusundaki bakışımızı değiştirmemelidir. Suyu koruma ve tasarruflu kullanmanın vatandaşın en önemli görevlerinden birisi olması lazım. Yağmur sularını biriktirmemiz, suyunu her damlasını değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca Marmara Bölgesi şubatta yüksek basıncın etkisi altında kaldı. Yüksek basınç yağışların azalmasına neden oldu."

Adil Tek, geçen yıl da Marmara Bölgesi'nde yağışların azaldığını sözlerine ekledi.