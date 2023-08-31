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Etkinlik, Soner Olgun konseri ile devam etti.

Ankara Seymenler Kulübü Başkanı Şerafettin Demir, etkinlikte vatandaşların bayramını kutlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'a günün anısına plaket verdi.

Ankara Seymenler Kulübü ile Bodrum Yörük Obası Derneği ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlama programında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bodrum ilçesinde de marina girişinden başlayan fener alayı Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.

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