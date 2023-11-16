Haber: Damla Oya Erman

Bu fenomen, bilim adamlarını şaşırtan ve gelecekteki Mars keşifleri için heyecan verici bir potansiyele işaret eden önemli bir gözlem.

Görünür ışık spektrumunda ilk defa gözlemlenen bu etki, hava ışıması olarak adlandırılıyor. Dünya'da aurora benzer bazı özelliklere sahip olsa da, aslında farklı bir olgudur. Mars'ın atmosferinde ışıma, oksijen atomlarının birleşmesi sonucu ortaya çıkar ve bu fenomen, Dünya'da olduğu gibi gündüz ve gece olarak değişiklik gösterir.

Geceleyin parlayan yeşil atmosfer, özellikle kutup bölgelerinde yoğun bir şekilde gözlemleniyor ve bu gözlemler, Mars'ın atmosferinin dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sunuyor. Bilim adamları, bu tür atmosferik gözlemlerin gelecekteki Mars misyonları ve hatta astronotlar için çok değerli olabileceğini belirtiyor.

ESA'nın TGO, bu atmosferik fenomeni incelemeye devam edecek ve bu gözlemler, Kızıl Gezegen'in gizemli atmosferi ve gezegenin evrimi hakkında yeni bilgiler sunacak.