Haber: Damla Oya Erman

Hydraotes Chaos adı verilen bu bölgenin incelenmesi, yüzeye suyun sızmış olabileceğini işaret ediyor.

Arizona'daki Planetary Science Institute'den kıdemli bilim insanı Alexis Rodriguez, "Daha önce Mars gölleri ve çamur volkanları üzerine çalışmalar yapılmıştı, ancak çalışmamız, bir muhtemel çamur gölüne odaklanan ilk kapsamlı analizi temsil ediyor" diyor.

Bilim insanları, Mars'ta yüzey suyunun yaklaşık 3.7 milyar yıl önce atmosferin incelmesi ve yüzeyin soğumasıyla donduğunu düşünüyorlar. Ancak yeraltındaki yer altı sularının hala sıvı olabileceği, hatta bu yeraltı boşluklarında yaşam izlerinin bulunabileceği düşünülüyor.

Yaklaşık 3.4 milyar yıl önce Hydraotes Chaos bölgesinde yeraltı su sisteminin çökmesi, yüzeyin üzerine dağlar dolusu çökelti bırakan devasa sel baskınlarına neden olmuş olabilir. Gelecekteki görevler, bu çökeltiyi biyolojik izler açısından inceleyebilirler.

Hydraotes Chaos, kaos arazisi olarak adlandırılan bir coğrafyanın bir örneğidir: burada sivri dağlar, kırık kraterler ve yırtıcı vadiler birbirine karışır. Rodriguez ve meslektaşları, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen Hydraotes Chaos görüntülerini inceledi.

Bu kaotik arazinin ortasında, görece düz bir alan bulunuyor. Bu düzlük, alttan yükseldiğini düşündüren koniler ve kubbelerle işaretlenmiş ve çamurun altından kabarcıklar çıkıyor.

Yazarlar, simülasyonlara dayanarak Hydraotes Chaos'un, gömülü biyolojik izlerle zenginleşmiş su birikimlerini kapladığını öne sürüyorlar. Bu su, muhtemelen Kızıl Gezegen'in iç ısısının bu buzları erittiği bir noktada yüzeye çıkmış ve çamur birikimi oluşturmuş olabilir.

Bu çamurun altında bulunan suyun, büyük sel baskınlarından sonra bile yeraltında kalabileceği dikkat çekici bir durum. Rodriguez ve meslektaşları, gölün altındaki neyin bulunduğunu incelemeyi planlıyorlar. Bu, Mars'ın hangi döneminde yaşam barındırmış olabileceğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, bilim insanları gelecekteki araştırmaları bu esrarengiz çamurun içine kadar götürebilirler. NASA'nın Ames Araştırma Merkezi, uzaylı kayaları biyobelirleyiciler için test edecek bir enstrüman olan "Regolitte Lipid Biyobelirleyicileri Kimyasal Analizi" (EXCALIBR) üzerinde çalışıyor. Gelecekte bir NASA görevi, EXCALIBR'i Ay veya Mars'a taşıyabilir. Rodriguez, "Hydraotes Chaos, EXCALIBR için aday iniş alanlarından biri olarak düşünülüyor" diyor.