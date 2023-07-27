Haber: Damla Oya Erman

George Clooney, şaka yapmayı seven biri olarak tanınıyor, ancak şaka kurbanı olmaktan pek hoşlanmıyor gibi görünüyor.

Matt Damon, "Ocean's Twelve" filmini çekerken Clooney ve Brad Pitt ile birlikte İtalya'da bulunurken, Clooney'nin Como Gölü'ndeki villasında kaldığı sırada Brad Pitt tarafından düzenlenen uzun süren bir şakayı hatırladı ve Clooney'i "şimdiye kadar gördüğüm en kızgın haliyle" tanıklık ettiğini anlattı.

Pitt, İtalyan ekip üyelerine, Clooney'nin ekibindenmiş gibi hazırlanan İtalyanca mektuplar göndermiş; bu mektuplarda, ekibin Clooney'ye gözlerini dikmemeleri veya ona George dememeleri gerektiği, sadece "Bay Clooney" veya "Bay Ocean" olarak hitap etmeleri gerektiği belirtiliyormuş.

Birkaç gün boyunca, setin ruhu olan Clooney, meslektaşlarıyla selamlaşırken neyin döndüğünü anlamakta güçlük çekmiş.

Damon, "İçeri giriyor ve bir şeylerin tuhaf olduğunu fark ediyor ama nedenini anlayamıyordu” dedi.

Sonunda olanları anlayan Clooney, Damon'un ifadesiyle "eve gelmişti ve şimdiye kadar gördüğüm en kızgın haldeydi.”

Damon, "Brad orada oturdu ve sadece şunları dedi ... etraftaki herkesi bunun dışında bırak" dedi. "Diğer sivilleri dışarıda bırak."

Bu mektuplar, Vulture tarafından bildirildi ve sonunda gerçekmiş gibi İtalyan basınında yer aldı.

Clooney, Pitt'in arabasına saçma sticker'lar yapıştırarak karşılık vermiş, bunlardan birinde "Küçük Penisli Araç" yazılıymış.

Damon da "The Monuments Men" filmini birlikte çekerken bir kez Clooney'in şakasının kurbanı olmuş. Clooney, kostüm ekibine Damon'un kostümünü hafta hafta hafifçe daraltmalarını söyleyerek, Damon'un kilo aldığını düşündürmüş.

Ancak Damon hiç intikam almayı düşünmemiş.

Damon, "Kesinlikle yaptı" dedi. "George'a herhangi bir şey için hesap sormaya çalışmadım çünkü karşı hamlelerin çok şiddetli olacağını biliyorum."