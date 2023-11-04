Haber: Mert Osman Erman

Aktör Matthew Perry, Amerikan medyasına göre Cuma günü özel bir cenazenin ardından Los Angeles mezarlığında defnedildi.

Friends adlı popüler dizinin beş ana oyuncusu cenazeye katıldı ve Perry'nin ailesi ile birlikte hizmete katıldı, bildirildi.

Warner Bros Stüdyoları yakınındaki Forest Lawn mezarlığında yapılan cenaze töreninin yaklaşık iki saat sürdüğü söyleniyor.

Perry, 54 yaşında olduğu bir hafta önce Los Angeles'taki evinde ölü bulundu.

Ölüm nedeni henüz onaylanmadı. Otopsi sonuçsuzdu ve yetkililer zehirli madde testlerinin sonuçlarını bekliyorlar.

Perry, Friends dizisinde 1994-2004 yılları arasında "Chandler Bing" rolünü oynadı ve ölümü, hayranlar ve diğer ünlülerden büyük bir taziyeyi tetikledi. Forest Lawn Memorial Park, Carrie Fisher, Paul Walker ve Stan Laurel gibi birçok Hollywood yıldızının mezar yeri olarak bilinir.

Amerikan medyası, Perry'nin Friends dizisinin oyuncu arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ın görülebildiği servisin dışından uzaktan ve havadan fotoğrafları paylaştı.

Annesi, babası ve üvey babası da oradaydı. TMZ'ye göre toplamda siyah giyinmiş yaklaşık 20 kişi katıldı. Perry'nin ölümü, reçeteyle verilen ağrı kesicilere ve alkol bağımlılığıyla yıllar süren mücadelesini anlatan "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" adlı anı kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra geldi.

Aynı gün, Perry'nin adına bağımlılıkla mücadele edenlere yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir vakıf başlatıldı.

Matthew Perry Foundation'ın web sitesi, Perry'den alıntılanan şu sözle başlıyor: "Öldüğümde, ilk akla gelen şeyin Friends olmasını istemem - ilk akla gelen şeyin başkalarına yardım etmek olmasını isterim."

Friends dizisinin yaratıcısı Marta Kauffman, Perry ile iki hafta önce konuştuğunu ve NBC'nin Today programına "mutlu ve neşeli" olduğunu ve "gerçekten iyi bir yerde olduğunu" söyledi.