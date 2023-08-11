Haber: Mert Osman Erman

Ancak etraflarındaki araçlar alev alıp yanmaya başladığında, yiyeceklerini, suyunu ve telefonlarını alıp dalgaların ardına düşmeye karar verdiler.

Hızla ilerleyen alevlerden kaçmaya çalışan diğer insanları da, denize yardım edilen yaşlı bir kadını da izlemişlerdi zaten.

Kansaslı anne, Perşembe günü BBC Haberlerine şunları söyledi: "Okyana ulaşmalıyız, başka seçeneğimiz yoktu, çünkü sıkışmıştık."

Beş, onüç ve yirmi yaşlarındaki çocuklarıyla önce sahilin yakınında kaldılar. Ancak akşam yaklaştıkça ve gelgit yükseldikçe, su onu limanın kaya duvarına sıkıştırmaya başladı ve bacağını ciddi şekilde kesti.

Front Street'teki araç kuyruğu - en az 50 araç - patlamaya başladığında, "ates saçan enkazlardan" korunmak için daha derin sulara çekilmek zorunda kaldılar.

Su içinde neredeyse dört saat boyunca kaldılar.

O salı günüydü, ancak arkalarındaki gökyüzü yangın dumanından koyu siyahtı.

Aile için yaşananlar dehşet verici bir deneyimdi ve hayatta kalıp kalamayacaklarını merak ettiler. Bir noktada, Bayan Dang'ın çocuklarından biri suyun içinde bayıldı.

Sonunda, onları yanmış sokaklardan yönlendiren bir itfaiyeci tarafından kurtarıldılar.

Yaklaşık 15 kurtulanı yönlendiren bir itfaiyeciyle birlikte, itfaiyecinin onlara şunları söylediğini hatırlıyor: "Artık bunu başarılıp başaramayacağımızı bile bilmiyorum. Sadece söylediklerimi yapın. Sıçramanızı söylersem, sıçrayın. Kaçmanızı söylersem, kaçın." Tüm aile yanıklar yaşadı.

Maui Prep Okulu'na sığınarak, aile üç kez daha taşınmak zorunda kaldı, bunlardan biri barınak alevlerin tehdidi altına girdiği için oldu.

Perşembe öğleden sonra on yedi kişinin daha öldüğü doğrulandı, bu da Ha- Hawaii adasında bu hafta başında çıkan yangınların ardından ölü sayısını en az 53'e çıkardı. Binlerce kişi yerinden oldu.

En çok etkilenen yer, 12,000 yerleşik yaşayan ve turistler için popüler bir yer olan Lahaina tarihi kasabası.

Perşembe günü bir basın toplantısında, Hawaii Valisi Josh Green, bu durumun "Hawaii'nin devlet tarihindeki en büyük doğal felaket" olduğunu söyledi.

Vali Green, "Can kayıpları görmeye devam edeceğiz," dedi. Yetkililer, kayıp insanların durumunu hala bilmediklerini ve zararı incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Yangınların hiçbiri tamamen kontrol altına alınmamış durumda.

Vali Green, binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmanın zor olduğunu ekledi. Eyalet sakinlerinden ihtiyaç sahipleri için oda ve barınak teklif etmelerini istedi.

Birçok evini kaybedenler arasında Bryce Baraoidan da vardı, ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Bay Baraoidan, evlerinin ayakta kalacağını düşünerek neredeyse tüm eşyalarını geride bıraktıklarını, ancak evlerinin sağlam kalmadığını öğrendiklerinde annesinin gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

"Evde geride bıraktığım şeyler arasında en üzüldüğüm şey, beş evcil kameleonumdu," dedi 26 yaşındaki genç. "Onlara çok bağlıydım ve onları yanımıza almadığım için pişmanım."

Bir fotoğrafçı olan Steve Kemper, Lahaina'nın Front Street'teki galerisini kaybetti. Kız kardeşi Susanne Kemper, BBC'ye bunları anlattı.

Kasabanın içine ve dışına tek bir yol olduğu için, Lahaina'dan kaçmak ve oğlunun yaşadığı Maui kasabası Haiku'ye doğru doğuya gitmesi üç saat sürdü.

"Çok yakın bir çağrıydı," dedi. "Yeğenimin yanına vardığında tamamen yorgundu. Paramparça olmuştu." Maui ve diğer Hawaii adalarında zaman geçiren Bayan Kemper, Lahaina'nın eski kasabasındaki birçok binanın ahşap olduğunu, kasabanın büyük bir balina avcılığı limanı olarak hizmet verdiği dönemden kaldığını açıkladı. Bu, muhtemelen yangının kasabada yayılmasını kolaylaştırdı, dedi.

"Adeta meşale gibi alev aldı," dedi. "Yerlerde çöp şiş gibi yanıyorlardı."

O ve diğerleri, adadaki binlerce insana güç kesilmesine neden olan bu yangın nedeniyle arkadaşlar ve aile üyeleriyle iletişime geçmekte zorlandı.

BBC'ye konuşan bir kadın, balayı için Lahaina'daki bir otelde kalan ebeveynleriyle iletişim kuramadığını söyledi. Adlarını Kızıl Haç'a kaydettirdi, ancak 24 saat boyunca haber alamadı.

Kaçtıktan ve barınaktan barınağa geçtikten sonra, Bayan Dang ve ailesi Maui havaalanına ulaşmayı başardı, buradan Kansas'a dönecek bir uçuşa binmeyi planladılar.

Çarşamba günü Maui'den 14,000 turist taşındı, yetkililer, Perşembe günü 14,500 daha fazlasının taşınacağını söylüyor.

26 yaşındaki Bay Baraoidan ve ebeveynleri de evlerini tahliye ettikten sonra adanın diğer tarafındaki akrabalarının yanında kalıyorlar. Yanlarına önemli belgeler, birkaç giysi ve iki köpek alabildiler.

"Hepimiz şoktayız," dedi. Ancak ekledi: "Babam bana evdeki her şeyin değiştirilebilir olduğunu ve birbirimize sahip olmanın şanslı olduğumuzu söyledi."