Icardi, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübüne ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bazı sözler sarf ettiğini bu yüzden de "uyuma hareketi" yaptığını ifade eden Icardi, "Sahada kendimizi gösterdik. İki sene üst üste sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.

Icardi, Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduklarını ve onlara ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

Hak ederek şampiyon olduklarını vurgulayan Icardi, şöyle devam etti:

"Bütün rekorları kırarak buraya geldik ve bunu başardık. Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Beşiktaş maçında bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili birçok sakatlığım oldu. Fakat maçlarda her zaman takımımın yanında oldum. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Yarın anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabalar, çocuklar hepsiyle şampiyonluğu kutlayacağız. Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Yarın kutlamaya herkesi bekliyoruz."