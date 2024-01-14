Haber: Damla Oya Erman

CNN'e yakın bir kaynağa göre, yüksek tempolu havacılık filmi franchise'ının yeni bir bölümü için senaryo çalışmaları başlatılmış durumda. Henüz proje çok erken aşamalarda olsa da, "Top Gun: Maverick"in ardından gelmesi planlanan devam filmi için hazırlıklar sürüyor.

Şu anda herhangi bir anlaşma yapılmamış olmasına rağmen, yapımcı ekip Cruise, Jerry Bruckheimer ve yönetmen Joseph Kosinski'nin geri bir araya gelme niyetinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, "Maverick" devam filmi olduğu için Cruise'un genç oyuncu arkadaşları Miles Teller ve Glen Powell'ın da projeye dahil olabileceği anlamına geliyor.

Henüz nihai olmayan bir senaryo üzerinde çalışıldığı belirtilirken, senaryonun ilk taslağını "Top Gun: Maverick"in de senaryosunu yazan Ehren Kruger geliştiriyor.

Paramount şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmazken, Cruise'un temsilcileri de CNN'in yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Bu haber, Cruise'un kariyerindeki en büyük başarıya imza atan "Top Gun: Maverick" filmi sonrasında bir devam filmi için çalışmalara başlanacağını gösteriyor. "Maverick", dünya çapında 1.5 milyar doların üzerinde bir hasılat elde ederek Cruise'un kariyerindeki en başarılı filmi oldu ve altı Oscar adaylığı kazandı.

Geçtiğimiz hafta, Cruise'un Warner Bros. Discovery ile sinema filmleri geliştirmek ve üretmek için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığı açıklanmıştı.