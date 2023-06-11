İSTANBUL- Bu modeller, satılan 480 bin birim ve yıl bazında yüzde 48 artışla iki haneli büyümelerini sürdürmüş oldu. Bu arada, BYD başta olmak üzere Çin markaları, Tesla gibi üreticilerden daha iyi performans gösterdi. Çin Binek Arabaları Üreticileri Birliği’nin 8 Haziran Perşembe günü işaret ettiği üzere, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de mayıs ayında yıl bazında yüzde 28,6 oranında bir artışla 1,76 milyon araç satıldı



Çin elektrikli otomobil piyasası son yıllarda, satın alışta devlet sübvansiyonlarının da etkisiyle, logaritmik bir büyüme gösterdi. Ancak söz konusu sübvansiyonlar Aralık 2022’den itibaren, sektörün ihtiyacı kalmadığı gerekçesiyle durduruldu. Bu arada onlarca inovasyon içeren yerli marka, elektrikli araç piyasasında boy gösterdi ve yabancı üreticilerle etkili rekabete başladı. Nitekim Çin markası olan BYD, sattığı 239 binden fazla araçla ülkenin tartışmasız şampiyonu konumunda. Tesla 77 bin 695 araçla onun çok gerisinden geldi. Tesla ve Volkswagen Çin’de güçlenmek için yatırımlarını artırma yolunda.



2022 yılında dünyada 10 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın nisan sonunda açıkladığı rapora bakılırsa bu yıl yüzde 35 dolayında artışla 14 milyon elektrikli otomobil sürümü yapılacak. Son projeksiyonlar, 2020 yılında tüm otomobiller içinde dünyada yüzde 4 olan elektrikli otomobil payının, 2022’de yüzde 14 olup bu yıl da yüzde 18’e çıkacağını gösteriyor.



Bu alanda üç piyasa dünyada dinamizmiyle göze çarpıyor: Çin, Birleşik Devletler ve Avrupa. Ancak Çin, yine bunlar arasında en önde; dünyada satılan üç elektrikli otomobilden ikisi Çin’de satılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, elektrikli araçların bu üç pazar bünyesinde 2030 yılına değin toplam araç sayısının yüzde 60’ını oluşturmasını öngörüyor.

HABER: METE YILMAZ