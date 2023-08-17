İSTANBUL (AA)

McDonald's, gıda güvenliğine dikkati çeken iletişim çalışmalarına imza atıyor.

McDonal's'dan yapılan açıklamaya göre, değişen hayat koşullarıyla insanların sosyal alanlarda zaman geçirme ve yemek yeme alışkanlıklarının artmasının, gıda güvenliğini daha da öne çıkardığının altını çizen şirket, yeni devreye aldığı iletişim kampanyasıyla restoran işletmeciliğinde "bu lezzete güven" vurgusunun altını çiziyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen McDonald's Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mwaffak Kanjee, gelişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte gıda ve yeme-içme dünyasında gıda güvenliği kapsamında şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı.

İnsanların restoranlarında yediği yemeğin nereden tedarik edilip hangi şartlarda servis edildiğini bilmelerinin en doğal hakları olduğunu, dünyanın en değerli global markalarından biri olarak, sektöre bu noktada ilham verecek uygulamalara imza atma sorumluluğu taşıdıklarını belirten Kanjee, üreticileri Türkiye'nin en iyi firmaları arasından seçtiklerini kaydetti.

Tüketicinin aklında soru işareti kalmamasının en büyük hassasiyet olduğunu aktaran Kanjee, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Restoranlarımızı ziyaret eden ve web sitemizde 'Bu Lezzete Güven' bölümünü inceleyenler, ürünlerimizle ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını bulabiliyorlar. Örneğin hamburger köftelerinin üretim tarihi ve parti numarasından, kızartmalarda kullanılan yağların çeşitlerine ve kullanılış biçimlerine kadar tüketicinin içinin daha da rahat edeceği şeffaflığı sunuyoruz."

Kanjee, McDonald's Türkiye'nin yüzde 98 yerlilik oranıyla hem güven hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağladığına dikkati çekerek, "McDonald's'ın dünyada yer aldığı ülkeler içinde ihtiyaçlarını en yüksek oranda kendi ülkesinden temin edenler arasındayız. Hem sunduğumuz ürünlerin hem de ambalaj ve malzemelerin yüzde 98'ini yerli firmalardan temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

