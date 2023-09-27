Yasama çalışmalarına 15 Temmuz'da ara veren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz ve 8 Ağustos'taki olağanüstü toplantıların ardından 28. Dönem 2. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Pazar günü başlayacak.

Yasama yılının başlamasıyla ilgili son hazırlıklar TBMM'nin ilgili birimleri tarafından yapıldı. TBMM Genel Kurul salonunda elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri gerçekleştirildi ve tüm sistemler açılışa hazır hale getirildi.





Tören alanı ve Şeref Holü başta olmak üzere Meclis'in çeşitli noktalarına Türk bayrağı, kurum tanıtıcı bayrak, Atatürk posteri asılması ile yön levhalarının yerleştirilmesi için hazırlıklar yapıldı.

TBMM'nin bilişim altyapısında bakım ve işlerlik testleri tamamlandı, sistem odalarında ve kurumsal web sayfasında yük testleri ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Genel Kurul salonu, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

TBMM yerleşkesi ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi, Şeref Holü ve kulis koridorlarında detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Yasama yılı açılış törenlerinin düzenleneceği tören alanı ve TBMM Atatürk Anıtı'nın da detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.

"Meclisi sürekli yeniliklerle buluşturacağız"

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, yeni yasama yılı öncesi son hazırlıkları AA muhabirine anlattı.

Uzun, milletvekilleri sahada çalışırken Meclis Genel Kurulu ve fiziksel mekanların 1 Ekim'e hazır hale getirildiğini, personel eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Uzun, "Şu anda hazır bir şekilde bekliyoruz. 1 Ekim'i büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu dönem Meclis açılışı Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül eden bir açılış. Meclisin yeni bir motivasyonla, yeni bir heyecanla bu açılışı beklediğini ifade etmek istiyorum." dedi.

1 Ekim öncesinde Meclis'te yapılan hazırlıklara ilişkin de bilgi veren Uzun, "İrili ufaklı tadilatlarımızın sayısı 100'leri geçti. Sayın vekillerimizin çözümünü beklediği oda problemi vardı. Biz o odaları bitirdik. 1 Ekim'de geldiklerinde milletvekillerimizin eksik olan odalara yerleşmesi artık mümkün, bunun için de mutluyuz. Florya Köşkü ile ilgili tadilat süreci vardı, orada da işlerimiz çok hızlandı. Çok yakın bir zamanda, önümüzdeki sezonda orayı halledeceğiz. Hızlı bir şekilde tadilatımız, restorasyonumuz orada da devam ediyor. Onun dışında Şeref Holü, Genel Kuruldaki sistemlerin çalışması, ana binalardaki odalar, Halkla İlişkiler Binası'ndaki odalar, seramız ve İstanbul'daki birimlerimizle, Yalova tesisimizle Meclis'e ait bütün unsurlarla personel olarak da biz hazırız." diye konuştu.

Uzun, Meclis'te birtakım değişiklikler de yapmak istediklerini dile getirerek, "Serayla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Orada bazı rahatlatıcı unsurlar düşünüyoruz. Onun dışında yeni projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte bu tür yenilikleri arz edeceğiz. Bunların çok da beğeni toplayacağına inanıyorum. İdari teşkilat olarak Sayın Meclis Başkanımızın da talimatları ile Meclisimizi sürekli yeniliklerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Önce açılış oturumu, ardından resepsiyon

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Genel Kurul salonundaki oturma düzenine ilişkin şunları söyledi:

"Yeni bir grup oluşunca hem ana binada çalışabilecek bir mekan tahsis etme yükümlülüğümüz var hem de Genel Kurul'da bir çalışma düzeni var. Hem Meclis idaresinde hem de grupta yer alan milletvekillerimiz için ana binadaki fiziki mekan sorununu çözmüş bulunuyoruz. Orada odaları tamam. Genel Kurulla ilgili nihai bir toplantının yapılması gerekiyor. Meclis Başkanımız Grup Başkanlarıyla birlikte bir karara varacak. Umarım yakın bir zamanda Genel Kurulla ilgili de nihai bir karar verilmiş olur."

Uzun, TBMM'nin 28. Dönüm 2. Yasama Yılı açılış programını da aktararak, "TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelecek ve Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. TBMM Başkanımız Meclisi yönetecek. Ardından gece de resepsiyon olacak. 1 Ekim bu seremonilerle, kutlamalarla bayram havasında geçiyor. Bu heyecan hepimize yansıyor. Hem Meclis açılışı hem de akşamki resepsiyon için davetiyelerimiz ilgili yerlere gitti. Şu anda biz bütün hazırlıkları yapmış durumdayız." bilgisini verdi.

AA