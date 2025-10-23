İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Tech Arena, Samsung'un Galaxy Z serisi ve Gemini platformunu kullanıcılarla buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, deneyim odaklı konsept mağazası Tech Arena ile müşterilerinin son teknolojileri deneyimleyebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.



MediaMarkt Tech Arena'da butik mağazasıyla hizmet veren Samsung Türkiye, ziyaretçilerine yeni amiral gemisi katlanabilir Galaxy Z serisi ve Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'yi doğrudan deneyimleme fırsatı sunuyor.



Kullanıcının gördüklerini, söylediklerini ve yaptıklarını anlayan çok boyutlu yapay zeka yetenekleriyle geliştirilen Gemini Live, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bağlamsal sorulara yanıt verebiliyor.



Gemini Live'da yer alan ekran paylaşımı veya kamera paylaşımı özelliğiyle kullanıcılar, ekranlarında veya kameralarında gördüklerini platforma ileterek soru sorabiliyor ve bilgi alabiliyor. Ziyaretçiler, 'Barista' köşesinde yer alan Galaxy Z Flip7 ve Fold7 telefonlarda bu özelliği kullanarak Gemini'den damak zevklerine uygun kahve önerileri alabiliyor ve bu kahveyi tadarak alışveriş yapabiliyor.

Tech Arena'da yer alan GameZone alanlarında ise ziyaretçiler, Galaxy Z Fold7 ile oyun oynarken sıradaki hamleleri için Gemini'den yardım alabiliyor. Bunun için uygulamanın 'Circle to Search' özelliğini kullanan oyunseverler, ekrandaki öğeyi daire içine alarak Gemini'ye danışabiliyor ve oyunla ilgili bilgi alabiliyor.

Mağazada ziyaretçiler, Galaxy Flip7 ile Gemini'ye kıyafet kombinlerini danışarak puanlamasını da isteyebiliyor. Telefonda yan tuşa basılı tutarak bu özelliği açan ziyaretçiler, giyim tarzlarına uygun öneriler alabiliyor. Gemini Live, hava durumuna uygun seçimlerden akşam etkinliklerinde giyilecek kıyafetlere kadar stil danışmanlığı yapabiliyor.



