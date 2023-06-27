İSTANBUL- MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı. 2 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde tüketicilere 2.500 TL’ye varan indirimler sunulacak.
MediaMarkt’ın CLUB üyelerine özel uygulayacağı kampanyada;
- 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL,
- 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL
- 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.500 TL,
- 35.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 2.500 TL indirim sağlanacak.
Kampanya, MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ya da MediaMarkt mobil uygulamasından 27 Haziran – 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerli olacak.
HABER: METE YILMAZ