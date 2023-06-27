İSTANBUL- MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı. 2 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde tüketicilere 2.500 TL’ye varan indirimler sunulacak.

MediaMarkt’ın CLUB üyelerine özel uygulayacağı kampanyada;

5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL,

10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL

20.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.500 TL,

35.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 2.500 TL indirim sağlanacak.

Kampanya, MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ya da MediaMarkt mobil uygulamasından 27 Haziran – 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

HABER: METE YILMAZ