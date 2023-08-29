İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 11 ay içinde akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi yaklaşık 44 bin 800 kullanılmış cihazı yenileme amacıyla alarak, tekrardan tüketicilerin kullanımına sunmak için harekete geçti.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, elektronik cihazları geri alarak onlara ikinci bir hayat kazandırıyor.

2022 yılında yenileme merkezleri iş ortaklarıyla birlikte yenilenmiş cihaz hizmetini başlatan MediaMarkt, artık kullanılmayan cep telefonu, akıllı saat ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerin, mağazalara fiziksel ya da kargo yoluyla teslim edilmesine olanak sağlıyor. Kullanıcıların elden çıkarmak istedikleri akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı saat gibi ürünlerin satın alma değerleri, modeline, ürünün çalışıp çalışmamasına, ekran ve kasasının durumuna bağlı olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcıların, inceleme sonucu yapılan teklifi kabul etmeleri halinde, kullanıcılara bir sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak hediye kartı veriliyor ya da Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyası kapsamında tüketiciler getirdikleri eski cihaz bedeline ilave, kampanyalı yeni cihaz alımlarında yenileme desteklerinden faydalanabiliyor.

MediaMarkt'ın bu projesi kapsamında 2022/23 mali yılının ilk 11 ayında, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar gibi yaklaşık 44 bin 800 kullanılmış cihaz, cazip teklifler ile tüketicilerden alınarak yenileme merkezlerine gönderildi ve yenilenen cihazlar tekrardan müşterilerin kullanımına sunuldu.

MediaMarkt, kullanıcıların akıllı telefonlarını değerlendirerek çevreye destek oluyor. Fonksiyonel cihazlar yenileniyor ve sonrasında sertifikalandırılmış yenilenmiş cihazlar olarak yeni sahiplerini bekliyor.

Şayet bir cihaz artık çalışmıyor ve tamir edilemiyorsa, kullanılabilecek parçalar çıkartılıp tekrar kullanılıyor. Kalan parçalar ise geri dönüşüm sürecine tabi tutuluyor. Böylelikle kullanıcılar, çekmecelerinde artık kullanmadıkları cihazları tekrar sisteme kazandırabiliyor. İade edilen cihazlar ise görünüm ve teknik durum açısından kontrol ediliyor ve özel yazılım kullanılarak profesyonel bir veri silme işlemi gerçekleştiriliyor.

MediaMarkt, ürün ömrünü uzatmaya ve yaşam döngüsünün sonunda düzgün bir geri dönüşüm sağlamaya yardımcı olan yenilikçi hizmet konseptleri ile 'Daha İyiye' ilkesini benimsiyor.

MediaMarkt'ın yenileme merkezi iş ortaklarıyla birlikte yürütülen bu satın alma modeli, elektronik perakendenin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunma ve döngüsel ekonomiyi teşvik etme hedefi doğrultusunda 'Daha İyiye' girişiminin bir parçasını oluşturuyor.

Bu ilkeyi yansıtan 'Daha İyiye' logosu, müşterilere çevrim içi ve fiziksel mağazalarda, sürdürülebilir olarak değerlendirilen ürünleri ve hizmetleri tanımlamada yardımcı oluyor.

Teknik cihazların uzun ömürlü olması, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan geri dönüşüm süreci gibi unsurlar, yenilikçi ürün çözümleri ve hizmet konseptleriyle birleşerek sürdürülebilir tüketimin desteklenmesine katkıda bulunuyor.

AA