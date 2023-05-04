İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
30. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aleksic'in önüne gönderdi. Aleksic'in gelişine sert şutunda, kaleci Bahadır soluna uzanıp topu kontrol etti.
31. dakikada gelişen Başakşehir atağında Caner Erkin, ters kanattaki Januzaj'a pasını gönderdi. Topu kontrol edip açısını düzelten Januzaj, ceza sahasına girmeden sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
77. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Aynı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Savunmadan Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed kalesini zamanında terk edip Sowe'un hemen önünde topu ayağıyla uzaklaştırdı.
83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleciBahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
AA