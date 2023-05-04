Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleciBahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada gelişen Başakşehir atağında Caner Erkin, ters kanattaki Januzaj'a pasını gönderdi. Topu kontrol edip açısını düzelten Januzaj, ceza sahasına girmeden sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

30. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aleksic'in önüne gönderdi. Aleksic'in gelişine sert şutunda, kaleci Bahadır soluna uzanıp topu kontrol etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir , sahasında MKE Ankaragücü 'nü 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.