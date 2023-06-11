İzmir

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz." dedi.

Belözoğlu, müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ortak basın toplantısına katıldı.

Konuşmasına Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başlayan Belözoğlu, final maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Belözoğlu, Avrupa kupalarına katılmanın kulübün genlerinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene geldiğimizden bu yana takımdaki bütün kardeşlerime, arkadaşlarımla beraber önemli işler başardık. Bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimiz zaten söylememe gerek yok, çünkü çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ben de her zaman farklı yerde olan bir kulüp, bir camia. Önemli olan dostça, sahada hak edenin kazandığı bir maç olması. Keyifli bir maç olacak, her iki takımımız için zor maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

Rakiplerine ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'a saygı duyduklarını kaydeden Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde bence yukarıya doğru giden bir performansımızın olduğunu düşünüyorum. Rakibin çok güçlü yönleri var, her takımın olduğu gibi eksik yönleri var. Elimden geldiğince takımımızı bu şekilde hazırlamaya çalıştım. İki takım için de kolay maç olmayacak. Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu, çok değerli oyuncuları var. Biz de son dönemde gerçekten iyi işler yapıyoruz."

Belözoğlu, Fenerbahçe'de takım kaptanı olarak Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de iyi bir takımız. Biz de güçlü bir takımız, güçlü yönlerimiz var. Her iki takımın oyuncuların motive olması gereken üç tane kupa var ülkemizde. Bir tanesini Galatasaray kazandı, iki kupa hala boşta duruyor. Bu iki kupayı kazanabilecek iki takım var. Birisi Fenerbahçe, birisi biz. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu maçı kazanıp ve sonrasında Süper Kupa'yı da kazanmak. İki takım oyuncuları da bence böyle düşünürse çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır."

AA