Haber: Damla Oya Erman

Amerikalı oyuncu, Mortal Kombat 1'de vampir dövüşçü Nitara'yı seslendirecek. Çarşamba günü, geliştirici NetherRealm Studios, karakteri tanıtan ve Fox'ın yeni rolünü sergileyen bir fragman yayınladı.

Mortal Kombat 1, ilk olarak 1992'de piyasaya sürülen ikonik dövüş oyunu serisinin sonraki bölümüdür. Oyun, yeni bir hikaye ve evren tanıtacak ve çeşitli oyunlardan gelen popüler Mortal Kombat karakterlerinin "yeniden tasarlanmış" versiyonlarını getirecek. Bu, Nitara'yı da içeriyor ve yeni tasarımı Fox'a dayanıyor. Fox, karakter fragmanında "Oyunda olmak harika. Çünkü sadece ona ses vermiyorum. Biraz da ben gibi olacak gibi," diyor.

Tanıtıcı, Nitara'nın pençelerini, dişlerini ve hava yeteneklerini kullanarak kanlı bir zafer elde etmek için savaştığını gösteriyor. Nitara'nın replikleri ayrıca Fox'ün önceki çalışmalarına göndermeler içeriyor. Bir kesitte Nitara'nın Kung Lao ile karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Dövüşlerinden önce, ona "Jen'in bedenini ne yaptın?" diye soruyor, Fox 2009 korku filmi Jennifer's Body'de başrol oynadı.

Bu rol, Fox için birkaç nedenle mükemmel bir şekilde uyar gibi görünüyor. İlk olarak, tamamen bir oyuncu kız olma fikrini benimsemiş durumda. Fox oldukça uğraşmış biri ve Zelda kostümü giydi ve Diablo 4 pazarlama kampanyasında yer aldı. Ayrıca, rol yıllar içinde oluşturduğu kamusal imajıyla da uyumlu. Kanlı bir video oyununda bir vampir oynamak, partnerinin kanını içtiği bir ritüelde yer alan bir oyuncu için mantıklı.

Yine de, rolün onu belirli yollarda zorladığı duyuluyor

"Beni rahat olmadığım yönlerime dokunmaya zorluyor... Bununla eğlendim ve kendimle daha özgür olmama neden oldu."

Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X'e gelecek.