Haber: Mert Osman Erman

Üçlü Grammy Ödülü sahibi olan Megan, Pazartesi günü ceza duruşmasının ilk gününde okunan bir mağduriyet etkisi açıklaması yazdı.

Ünlü rapçi Tory Lanez tarafından 2020'de Kylie Jenner'ın evindeki bir parti sonrasında tartışma sırasında ayaklarına ateş edildiğini mahkemede ifade etmişti.

Savcılar, mahkemenin Lanez'a 13 yıl hapis cezası vermesini istedi.

Avukatları, sadece denetim ve bir ilaç tedavi programı almasını gerektiğini savundu. Cezanın Salı günü daha sonra verilmesi bekleniyor.

Pazartesi günü, Megan'ın ifadesi Los Angeles İlçe Savcılığı'nın yardımcı savcısı tarafından mahkemede okundu. ABD medyasına göre, "Sanık tarafından zalimce vurulduğumdan bu yana bir gün bile huzur yaşamadım" dedi.

"Yavaşça ama emin adımlarla iyileşiyorum ve geri dönüyorum, ancak artık asla eskisi gibi olmayacağım."

Ünlü yıldız, ifadeyi bizzat verip vermemekte tereddüt ettiğini ancak "sadece Tory ile aynı odada olmaya dayanamayacağımı" söyledi.

28 yaşındaki Megan, "sıkıntılı ve terörize edilmiş" olduğunu söyledi ve Lanez travmasını alay ettiğinde "karanlık, öfkeli bir yere sarmalandığını" ekledi. "Onun suçu, yasanın tam ağırlığını hak ediyor" dedi.

Daystar Peterson olan Lanez, son yedi yılda yedi ABD'de ilk 10 albüme sahip oldu. Megan, mahkemede Lanez'ın müzik yeteneklerini alaycı bir şekilde eleştirdikten sonra ateş açtığını söyledi.

Pazartesi günü konuşan diğer tanıklar arasında, Lanez'ın babası yer aldı. Babası, 11 yaşındayken annesinin ölümünün oğluna etkisi hakkında duygusal bir şekilde konuştu. Ayrıca, hapishane papazı, Lanez'ın günlük dua gruplarını yönettiğini söyledi.

31 yaşındaki Lanez, Aralık ayında yarı otomatik bir silahla saldırı, bir araçta yüklü, kayıt dışı bir silah taşıma ve ağır ihmalle ateş etmek suçlarından suçlu bulunarak gözaltına alındı.

Yargıç, Lanez'a ailesi ve arkadaşlarından 70'ten fazla mektup aldığını, bunların arasında rapçi Iggy Azalea'nın da bulunduğunu ve bir ceza "dönüştürücü, hayatı yok eden olmaktan ziyade" olması gerektiğini söyledi.

Olay, çiftin 12 Temmuz 2020'de Jenner'ın evinden Lanez'ın koruması ve arkadaşı asistanı Kelsey Harris ile birlikte bir SUV ile ayrıldıklarında gerçekleşti.

Megan, mahkemeye, Lanez ile daha önceki cinsel ilişkisini tartışırken bir kavga çıkardığını ve kavganın çiftin birbirlerinin kariyerlerine hakaret etmeleriyle büyüdüğünü anlattı.

Araçtan dışarı çıkmak istediğini söylediğini ve Lanez'ın o sırada yere ateş açmaya başladığını ve ona "dans et" diye bağırdığını belirtti.

Ancak Lanez, masumiyetini sürdürdü ve avukatları, Bayan Harris'in ilişkiyi keşfettikten sonra arkadaşını vurmuş olabileceğini öne sürdü, çünkü ona "hoşlanıyor" ve kıskançlık duyuyordu.

Bayan Harris bunu reddetti. Ancak tanık kürsüsünde, önceki ifadelerini geri aldı ve Lanez'ın ateş edenin kim olduğunu görmediğini ifade etti.

Ağızda buruk bir anlaşmazlık

Megan başlangıçta ayaklarını cam kırıklarına basarak yaralandığını polise söyledi, ancak daha sonra vurulduğunu açıkladı ve anlaşmazlık sosyal medyada ve çiftin şarkılarında devam etti.

İki yıldızın hayranları ve hip-hop dünyasındaki bazı ünlü isimler de gerçeği kimin söylediği konusunda farklı düşündüler.

Nisan ayında Elle dergisinde, Megan suçlu bulunmanın "kadınlara karşı şiddet suçlarına maruz kalan her kadın için bir zafer" olduğunu söyledi.

"Diğerlerinin ne düşündüğünü kontrol edemeyiz, özellikle yalanlar gerçekten gerçekten sahici olduğunda" dedi.