TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Aksa Enerji ile hayata geçirilecek GES Projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin futbolda son dönemde sevindirici gelişmeler yaşadığını belirterek, "Milli takımımız tarihindeki en genç kadrolardan birine sahip. Genç yeteneklerimiz gerek ulusal liglerde gerekse uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. 2032'de Türk futboluna yepyeni başarılar kazandırarak şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ülkece hepimizi oldukça sevindiren bir haber daha aldık. 2026 ve 2027 UEFA finallerini Türkiye'ye getirdik. TFF olarak UEFA'ya aday gösterdiğimiz Beşiktaş Stadyumu'nda 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapma hakkı kazandık. 2027 UEFA Konferans Ligi finali de Ankara'da yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun yetişmesi durumunda, başkentimizde tarihimizde ilk kez bir UEFA finali oynanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm adımları attıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğinin temelleri sadece saha içinde elde edilecek başarılarla atılamaz. Saha dışında da futbolumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. TFF buna dayanarak yeşil ve digital dönüşümünü başlattı. Devletimizin Türkiye Yüzyılı stratejisi çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm vizyonununa uygun olarak öncelikle dijital dönüşümümüzü tamamladık. Bu kapsamda kulüplerimize transfer ve vize süreçlerini dijital araçlarla tamamlamaları imkanını sağladık. Hakem, gözlemci, temsilci raporlarının dijital dönüşümünü tamamladık. Kulüplerin sezon öncesi maç formasının dijital yöntemlerle belirlenmesini sağladık. Bu sayede deplasman takımlarının her maça üç forma götürme mecburiyeti ortadan kalktı ve kulüpler için ciddi bir tasarruf imkanı doğdu. Ayrıca TFF yapısında dijital imzaya geçtik. Altyapı akademilerinde 'big data' oluşturmaya başladık. Böylece altyapı akademilerindeki futbolcuların tüm bilgileri bu 'big data'ya yükleniyor ve akademi direktörlerinin ulaşımına hazırlanıyor olacak."

"Şimdi sıra yeşil dönüşümde"

TFF Başkanı Büyükekşi, dijital dönüşümün ardından sıranın yeşil dönüşüme geldiğini vurguladı.

Karbon salınımının azaltılması için çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, "Şimdi sıra yeşil dönüşümde ve GES projesinde. Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik konusunda büyük küçük demeden tüm kişi ve kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Özellikle karbon salım oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve 'karbon sıfır' hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar büyük bir önem taşıyor. TFF olarak enerji ihtiyacımızı verimli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme düşüncesiyle değerli bir projedeyi hayat geçiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Büyükekşi, yapacakları GES Projesi'nin detayları hakkında bilgi vererek, "Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeli ile yaklaşık 2.6 megawatt kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kurulması için ilk adımı atıyoruz. 33 bin metrekare alanda yaklaşık 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kilowatt üretim öngörülüyor." diye konuştu.

Kulüplere de kendi enerjisini üretmeyi teklif ettiklerini anlatan Büyükekşi, "Devletimiz bu projemizi desteklemek amacıyla Karaman'da kurumumuza bir arazi tahsis etti. Bu arazi içinde kulüplerimiz elektrik ihtiyacını karşılayabilecekleri GES projesi kurulabilecek. Bunun bilgisini Kulüpler Birliği Vakfına verdik. Ancak üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen kulüplerimiz veya Kulüpler Birliği Vakfımız ortak bir karar alamadı. Hala onları bekliyoruz. Madem kulüplerimiz ortak bir şirket kurup bunu yapamıyor, isterse tek tek de bu projeye başvurabilecekler. İki milyon metrekarelik arazide kulüplerimize belli bir yeri tahsis edebiliriz. Bizim yaptığımız projeyi de rol model alacak şekliyle (yap-işlet-devret) güneş enerjisi sistemine yatırım yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"TFF'nin elektrik tüketimi temiz enerjiden sağlayacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, TFF'nin elektrik üretimini yenilenebilir enerji ile karşılaşayacağını söyledi.

TFF olarak dünyada öncü federasyon olacaklarının altını çizen Büyükekşi, "TFF'nin elektrik tüketimini bundan sonra temiz enerjiden sağlayacağız. Anahtar teslim olarak kurulumu öngörülen güneş enerjisi santrali ile Türkiye Futbol Federasyonunun elektrik tüketiminin tamamı temiz enerji ile karşılanacak. Santral ile ayrıca yıllık yarım milyon ağacın atmosferden çektiği karbona denk yaklaşık 2 bin ton karbon salımı engellenecek. Üretilecek yeşil enerjinin büyüklüğü 1500 adet konutun 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Kurulacak güneş enerjisi santrali ile Türkiye Futbol Federasyonunun başta Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olmak üzere, Beylerbeyi ve Levent tesisleri ile 14 adet bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamı temiz enerjiye kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretime uygun olmayan arazileri değerlendirmek istediklerini dile getiren Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iş birliği ile yeşil sahalara yeşil enerji getirerek Türkiye'nin spor sektöründe de temiz enerji kullanımının yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği desteklemek adına öncü bir adım atmış olacağız. Bu proje ile çevre konusunda tüm paydaşlarımız nezdinde duyarlılığı artırmayı ve enerji maliyetlerinde de dikkate değer bir tasarruf oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi santrali projemiz sadece çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamakla kalmayacak. Enerji tüketimimizi etkili bir şekilde yöneterek karbon ayak izimizi azaltmamıza da yardımcı olacak. Tarımsal üretime uygun olmayan arazilere kurulacak güneş panelleriyle hem enerji üretecek hem de bu bölgeleri verimli bir şekilde kullanacağız. Devreye girecek santral ile TFF'nin elektrik tüketiminin tamamını temiz enerji ile karşılayacağız. Böylelikle çevre dostu bir federasyon olacağız. Tüm isteğimiz, bugün attığımız bu adımın Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğine yön vermesi. Önümüzdeki dönemde kulüplerimizin de bu sorumluluğun bir parçası olarak, sıfır karbon yolculuğumuzda bizlere eşlik etmesi en büyük dileğimiz."

Günay: Türkiye olarak bu alanda çok şanslı bir ülkeyiz

TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ise Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin çatısına güneş enerji sistemi kurduklarını hatırlatan Günay, "Türkiye olarak bu alanda çok şanslı bir ülkeyiz. Hem güneş hem de rüzgar enerjisi potansiyelinde Avrupa'da ikinci durumdayız." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sadece kendilerini değil spor kulüplerini de GES projesine dahil etmek istediğini aktaran Günay, "Maalesef bu konudaki ilk bilgilendirmeyi 4. toplantıda yapabildik. Enerji santrali yapımına bir türlü sıra gelmedi. Hem Kulüpler Birliğinde karar sürecinin gecikmesi hem de bazı teknik olumsuzluklar nedeniyle bütün kulüplerin elektrik ihtiyacını karşılaşmak için attığımız adım istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Herhangi bir kulüp GES yapmak için başvurması durumda Karaman'da ihtiyaçlarına yetecek kadar arazi mevcut. TFF olarak bunu tahsis edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Yusuf Günay, Malatya'da 2,6 megawattlık GES kurulması için Aksa Enerji ile anlaştıklarını belirterek, "Şu anda bürokratik işlemler yapılıyor. Temmuz ayında santralin temeli atılacak, ekim ayında da ilk elektrik üretilecek. Bu santralle TFF'nin yıllık ihtiyacı olan 4,5 milyon kilowatt/saatlik elektik üretilecek. Bunun yıllık değeri yaklaşık 12 milyon lira civarında. 25 yıllık süre içinde TFF'ye sağlayacağı değer 400 milyon liradır. Bu santralin yapılması sırasında TFF herhangi bir maddi yükümlülük üstlenmiyor. İlgili şirket bu GES'i kuracak. Şirket 6 yıldan sonra TFF'ye devredilecek. Böylelikle herhangi bir para harcamadan federasyonumuz bu santralin sahibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin GES projesi geliştirememesinin nedenini anlatan Günay, "Sarı kart, kırmızı kart tartışmaktan bu konuyu görüşmeye fırsat bulamadık. Süreç uzayınca kapasitede sıkıntılar ortaya çıktı. Başvuru noktasına gelemedik. Gelebilseydik kapasite alabilirdik. Yine bir araya gelip toptan bir başvuru yapabiliriz. Ya da kulüplerimiz bir araya gelmekte zorlanıyorsa ayrı ayrı başvurabilirler." diye konuştu.

Günay, kulüplerin söz konusu projeyi gerçekleştirmesi durumunda kullanım fazlası elektriği satarak para kazanabileceğini dile getirdi.

Stat çatılarıyla ilgili de çalışma yaptıklarını vurgulayan TFF Başkan Vekili, "Maalesef çoğu stadımızdaki çatı buna müsait değil. Başta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin stadına GES yapılması teknik olarak mümkün değil. Galatasaray'da yapılan ise ihtiyacın sadece yüzde 60'ını karşılıyor. Arazi olmadıktan sonra tüm ihtiyacı karşılamak mümkün değil." diyerek sözlerini tamamladı.