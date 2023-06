Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış ve Serkan Altunorak gibi isimlerin kadrosunda olduğu Zeytin Ağacı, Temmuz ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyasına dair en son gelişmeleri yakından takip eden usta gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, eski kadronun tamamı yeni sezonda da dizide yer alacak. Ekibe yeni isim ya da isimler katılacak mı? Henüz belli değil.

2. sezonu bu yıl çekilecek Zeytin Ağacı’nın 3. sezonu 2024’e ertelendi. Başarılı yönetmen Burcu Alptekin, Yalı Çapkını’nın Ağustos ortalarında başlayacak çekimlerine kadar olan süreçte dizinin ilk bölümlerini yönetecek. Daha sonra koltuğunu dizinin yeni yönetmenine devrederek Yalı Çapkını setine geçiş yapacak.

Nuran Evren Şit’in yazdığı, OGM Pictures imzalı Netflix dizisi Zeytin Ağacı, yine Ayvalık’ta çekilecek. Dizinin muhtemel yayın tarihiyle ilgili de şu an için kesin bir bilgi yok.

***

Kubilay Karça’nın ‘Celladına Aşık’ başarısı



Kubilay Karça’ya YouTube’da yeni çıkan klipleri izlerken denk geldim. Daha önce ismini duymadım. Celladına Aşık şarkısını ilk kez dinledim. Klip, 19 May 2023 tarihinde yayınlanmış. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 9 milyonu aşkın izlenmiş. Açıkçası, böylesi bir başarı karşısında saygıyla eğiliyorum.

‘Kaç takipçisi var?’ diye, Instagram hesabına baktım. Takipçi sayısı, 100 binin üzerinde. Diğer sosyal medya mecralarını kullanıyor mu? Bilmiyorum. Klibini kendi adını taşıyan YouTube kanalında paylaşmış. 180 bin abonesi bulunuyor. Her gün onlarca şarkının çıktığı bir zamanda Kubilay Karça’nın bu başarısını tesadüf olarak görmüyorum.

Söz ve müziği Kubilay Karça’ya, düzenlemesi Abdurrahman Şimşek’e ait şarkıya Rona Say’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Karça’nın 6 şarkıdan oluşan Senden Kalan Ne Varsa albümü, geçtiğimiz günlerde Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanmış. Sanırım, albümün de çıkış parçası Celladına Aşık.

Şarkıyı ilk kez dinmememe rağmen ben çok sevdim. Bir yerlerde insanı bam telinden yakalıyor. Kendine has farklı bir tarzı var. Şarkı, ilk çıktığı günden bu yana çoktan sevilmiş. Şu ana kadar ulaştığı başarı bunu gösteriyor. İlerleyen günlerde farklı isimler, Celladına Aşık’ı yorumlarsa şaşırmam. Yolu açık, dinleyeni bol olsun.

***

Survivor 2023 şampiyonu Nefise oldu



Survivor 2023 şampiyonu, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Kuruçeşme Açıkhava’da canlı yayında açıklandı. Kıyasıya bir rekabete sahne olan ve heyecanlı anların yaşandığı sezonda finale Nefise Karatay ve Özgür Tetik çıktı.

Yapılan SMS oylaması sonucuna göre, en fazla oyu alan isim Nefise Karatay oldu ve Survivor 2023 şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Nefise, böylece Survivor tarihinde şampiyon olan 3. kadın yarışmacı olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon All Star formatıyla ekrana gelen Survivor’da şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor 2010’da ise Merve Oflaz şampiyonluğu elde etmişti.

***

Şarkılar Bizi Söyler’den anlamlı sezon finali



Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu kez anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Kanal D’de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler, ‘Deprem Bölgesine Yardım Gecesi’ kapsamında unutulmaz bir konsere imza atarak muhteşem bir sezon finali gerçekleştirdi.

Müziğin 2 büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren ‘Şarkılar Bizi Söyler’in bu özel gecesinde tüm şarkılar, deprem bölgesinde yaralara merhem olmak için söylendi.

Geliri, deprem bölgelerine bağışlanacak dayanışma gecesinde kapasitesinin üstünde bir seyirci ağırladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde 3 bin müziksever mekânı hınca hınç doldurdu. Bu anlamlı gece için emeği geçen herkesi kutluyorum.

***

EMMA’ya Almanya’dan ‘En İyi Belgesel’ ödülü



Son günlerde Türk yönetmen ve oyuncuların Avrupa’da gösterdikleri başarılar, gururumuzu okşamaya devam ediyor. İlk olarak Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Ardından Fikret Kuşkan, İtalya’da En İyi Aktör ödülünü kazandı.

Şimdi de genç yönetmen Merve Kuş Mataracı’nın EMMA isimli belgeseli, dünya prömiyerini yaptığı 23. Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülüne layık görüldü. Merve’nin vizesi onaylanmadığı için ne yazık ki, ödülünü almaya gidemedi. Onun yerine ödülü Mahiye Sabuncuoğlu aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği belgesel, Türkiye prömiyerini 8 Haziran’da 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde yapmıştı.

Merve, benim üniversiteden arkadaşım. Herkesten çok, Merve’nin hem de uluslararası bir arenada almış olduğu bu ödülle ayrı bir gurur duydum. Tebrikler Merve, kutluyorum seni, daha nice ödüllere…

***

Yazın habercisi ‘Son Durum’



Yaz dönemine damga vurmaya aday şarkılar, yavaş yavaş müzikseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda Merve Demir de yeni şarkısı ‘Son Durum’u Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Söz ve müziği Sezgi Erciyas’a, aranjesi Osman Çetin’e ait şarkıya Onur Oğuz’un yönetmenliğinde eğlenceli bir klip çekilmiş.

NetD Müzik’in YouTube kanalında yayınlanan şarkının klibi, yazın geldiğinin haberini veriyor. Gerek sözleri gerekse de müziği kulağa çok hoş geliyor. Ben şarkıyı sevdim. Dinleyeni bol olsun.

***

Ekranlarda yaz hareketliliği



Televizyon kanalları, yaz hazırlıklarını tamamladı. Birçok dizi sete çıkarken bazıları da izleyici karşısına çıktı. Çok sayıda yapım da ekrana gelmek için gün sayıyor.

Yaz dizilerinden bazı yapımların yayın tarihleri de belli oldu. Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1) 22 Haziran Perşembe, Dönence (Kanal D) 4 Temmuz Salı, Ya Çok Seversen (Kanal D) 6 Temmuz Perşembe günü yayına başlıyor.

Taçsız Prenses (FOX) 17 Haziran Cumartesi, kısa bir sezon arasının ardından yeniden izleyiciyle buluştu. Ruhun Duymaz (FOX) ve Hayatımın Neşesi (TRT 1) de yazın ekranda olacak. Bu arada Teşkilat’ın (TRT 1) da akıbeti belli oldu. Dizi, 79. bölümde (25 Haziran) sezon finali yapıyor.

Bir flaş gelişme de Tetikçinin Oğlu’nda yaşandı. 7. bölümünün ardından sezona ara vereceği açıklanan diziyle ilgili final karar alındığı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre, final yapmadan bitirilen Tetikçinin Oğlu’nun yeni bir hikaye yazılarak Timuçin Esen’siz Şevket Çoruh ile devam etmesi planlanıyor.

***

‘Nasıl Bir Yılansın’, dilime dolandı



Rober Hatemo, yeni şarkısı ‘Nasıl Bir Yılansın’ı Eva Records etiketiyle geçtiğimiz günlerde tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Samet Kurt’a ait şarkının düzenlemesi Umutcan Kalaycı tarafından yapıldı. Emre Alev’in yönetmen koltuğuna oturduğu klip, Eva Records’un YouTube kanalında yayınlandı.

Dikkat çeken sözleriyle yaza damga vurması beklenen şarkı, özellikle sosyal medyada sıkça karşıma çıkar oldu. Birçok ünlü isim de kendi hesaplarından paylaşınca Nasıl Bir Yılansın, benim de dilime dolandı. Müzik listelerinin zirvesine göz kırpan şarkının dinleyeni bol olsun.