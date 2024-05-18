Gazeteciler, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen medya turu kapsamında, Türk komandolarının Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasındaki devriye faaliyetini ve Mehmetçiğin ülkede yaşanabilecek olası gerginliklere müdahale kapasitesini gözlemledi.

Başkent Priştine'deki karargahta KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de bir araya gelen gazeteciler, çok uluslu misyonun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tümgeneral Ulutaş, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl Kosova’da yaşanan olayların bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Yaşanan gerilimlerin ardından NATO’nun ülkeye 1000 kişilik ilave personel gönderdiğini kaydeden Ulutaş, "Şu anda da bildiğiniz üzere Türkiye’den komando taburumuz ihtiyat birliği olarak harekat alanında görev yapıyor. Türk taburumuzun özelinde de hakikaten askerlerimiz profesyonelce, son derece eğitimli bir şekilde burada fark yaratacak bir katkı sağlıyorlar ve tesisatları, donanımları da yine bu anlamda bize güven veriyor." diye konuştu.

Türk komandoları Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasında 7 gün 24 saat nöbette

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginliklerin ardından NATO'nun talebi üzerine ihtiyat birliği olarak şubat ayının sonunda ülkeye intikal eden Türk komandoları, konuşlu oldukları Sultan Murat Kışlası’nda hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasına giderek devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Türk komandoların, çoğunlukla dağlık olan bu sınır bölgesinde 7 gün 24 saat nöbet tuttukları ve bölgedeki güvenlik durumunu arttıracak çalışmalar yaptıkları gözlendi.

İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan komando taburunun komutanı, gazetecilere faaliyetlerinden bahsederken, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan ve Kosova arasındaki sınır hattının 100 metre Kosova tarafında bulunuyoruz. Burada bize görev verilmesinin sebebi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kendine olan güveni, silah, teçhizat ve personel açısından üstün kabiliyetlere sahip olması ve Kosova’da yaşayan tüm unsurların ve gerekse Sırbistan’ın Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güveninden kaynaklanmaktadır."

Öte yandan, ülkenin doğusundaki KFOR’a ait Bondsteel kampında görevli Türk askerleri de ülkede yaşanabilecek tüm senaryolara hazır olmak adına eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Askerler, ülkedeki diğer güvenlik unsurlarıyla düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Tatbikatın ardından AA muhabirine konuşan ve adı güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan Türk askeri, "Balkanlar'da ve Kosova'da barış ve istikrarın sağlanması adına görevimizin başındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman yurt içinde ve yurt dışında daima göreve hazırız." dedi.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, Sırbistan’dan ülkeye gelen silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 23 ve NATO üyesi olmayan 5 ortak ülke olmak üzere 28 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.