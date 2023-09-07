Haber: Mert Osman Erman

Eski Meksiko Şehir Belediye Başkanı, muhalefet koalisyonunu yönlendiren Xóchitl Gálvez ile yarışacak.

61 yaşındaki bilim kadını olan Sheinbaum, solcu Başkan Andrés Manuel López Obrador'un yakın bir müttefiği.

"2024'te kazanacağız" dediği bir konuşmasında destekçilerine söyledi

Sheinbaum, Morena partisinin açıkladığı beş ankette her birini kazanmak için beş rakibini geride bıraktı ve oyların yaklaşık %39'unu aldı.

1980'lerde öğrenci lideri olan Sheinbaum, López Obrador 2000-2005 yılları arasında Meksiko Şehir belediye başkanıyken Meksiko Şehir çevre sekreteri olarak görev yaptı.

Daha sonra 2018'den bu yana Meksiko Şehir Belediye Başkanlığı yaptı, ancak başkanlık için adaylığını koymak için bu yılın başlarında istifa etti.

Sheinbaum, Gatopardo dergisine şunları söyledi: "Kızlar benimde bir örnek gördüklerini görüyorlar. İlk kadın başkan olmak ülkemiz için tarihi olur."

Güncel anketler, Sheinbaum'u önde gösteriyor, bunun bir kısmı López Obrador'un %60'ten fazla onay derecesine sahip olmasına bağlanabilir. Anayasa gereği, tek bir altı yıllık dönemin ardından görevden ayrılması gerekmektedir.

Ancak, Şimdi kendini şimdiden kazanan olarak görüyor, çünkü López Obrador'un anayasa gereği bir altı yıl süren başkanlığının ardından görevden ayrılması gerekiyor ve başkanlığınızın başkaları tarafından devralınacağını görmek zor olabilir.

Ancak, Meksika'daki yüksek düzeydeki şiddet sorunları dahil olmak üzere bir dizi konuda sürekli olarak çatıştı. Başkan, örgütlü suçla mücadele etmek için "yumurtalara ihtiyaç olduğunu" söyleyerek, ovaryumların "muhafazakarlar" ve "oligarşlar" adayı olduğunu iddia etti.

Sheinbaum'ın adaylığı açıklandıktan saatler sonra en yakın rakibi eski Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, oylamanın düzensizliklerle lekelendiğini söyleyerek yeniden yapılmasını talep etti.

Ancak parti liderleri süreci savunmak için hızlı davrandılar

Morena'nın ulusal yönetim kurulu başkanı Alfonso Durazo, AFP haber ajansına göre "Sonuçları kesin bir şekilde etkileyen herhangi bir olay yaşanmamıştır" dedi. "Bu sürecin sonucu kesindir."