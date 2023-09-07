Haber: Mert Osman Erman

Meksika'nın eyaletleri ve federal hükümet, ceza kanunlarını iptal etmekte yavaş davranmıştı.

Yeni karar, 32 eyalette kürtajı yasallaştırıyor

Yüksek Mahkeme, sonlandırmanın imkansızlığının kadınların insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

"Tecavüz vakalarında hiçbir kız, ne devlet tarafından ne de ailesi veya velayeti altındaki kişiler tarafından anne olmaya zorlanamaz" diyen yüksek mahkeme başkanı Arturo Zaldívar, "Burada haklarının ihlali daha ciddi, sadece kurban statüsü nedeniyle değil, aynı zamanda yaşları nedeniyle, bu da konuyu küçüklerin en iyi çıkarları açısından değerlendirmeyi gerektirir" dedi.

Bu karar, federal sağlık sisteminin kürtaj sağlamasının yolunu açıyor. Kadın hakları grupları tarafından olumlu karşılandı.

Meksika Şehri, ülkenin eyaletlerinden kürtajı 2007 yılında yasallaştıran ilk eyalet oldu ve ardından on iki eyalet daha benzer bir adım attı.

Ancak işlemi gerçekleştirmek için tesislerin eksikliğinin yanı sıra, "birçok kadın bu hakkı olduğunu bilmiyor çünkü yerel hükümetler bununla ilgili kamuoyu kampanyalarını gerçekleştirmedi" dediği gibi kadın hakları aktivisti Sara Lovera, AFP haber ajansına söyledi.

Bu yüzden Yüksek Mahkeme'nin bugünkü kararı önemlidir

Yeni karar, Meksika'nın daha muhafazakar politikacılarını ve Katolik Kilisesi'ni rahatsız edebilir; çünkü bu, Latin Amerika'nın ikinci büyük Katolik ülkesi olan Meksika'dır.

Ancak, Kilise'nin etkisi son yıllarda azalmış ve ülkenin hükümeti kendisini sıkı bir laik olarak kabul ediyor.

Latin Amerika'da "yeşil dalga" olarak adlandırılan kürtaj kısıtlamalarını gevşetme eğilimi görülmüştür.

Kolombiya, Küba, Uruguay ve Arjantin'de seçimle kürtaj yasaldır, ancak Arjantin'in ekim ayındaki başkanlık seçimi için kampanyanın önde gelen ismi olan Javier Milei, işlemi yasaklamak istemektedir.

Bazı ülkeler tecavüz veya sağlık riski gibi durumlarda kürtaja izin verirken, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde tam yasaklar geçerlidir.

Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki reformlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumla tezat oluşturuyor; çünkü geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme'nin, kürtaj hakkını ulusal düzeyde garanti eden 1973 Roe V. Wade kararını iptal eden bir kararı oldu.